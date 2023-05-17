روسيا تصنع جيلا جديدا من الطائرات المسيّرة

أعلنت شركة Almaz-Antey الروسية عن خطة لبدء الإنتاج الصناعي المتسلسل لجيل جديد من الدرونات التي طورها خبراؤها.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "سيقوم مصنع أوبوخوف التابع لشركتنا في بطرسبورغ بإطلاق خط إنتاج لجيل جديد من طائرات الاستطلاع المسيرة".

وحول الموضوع قال نائب المدير العام للمصنع، ميخائيل بودفيازنيكوف: "اعتبارا من 1 يوليو القادم سيكون مصنعنا قادرا على إنتاج 2000 إلى 3000 طائرة بدون طيار شهريا، بحلول نهاية مايو الجاري سنتتج ألف طائرة مسيرة جديدة، واعتبارا من أول يوليو سننتج ضعف هذا العدد أو أكثر".

ومن جهته قال المسؤول عن هيئة تطوير الطائرات المسيرة في المصنع، إيغور شرباكوف: "بفضل التحسينات التقنية أصبحت درونات Dobrynya-2 الجديدة أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر استقرارا وهدوءا، ومع تحديث البرمجيات بات بالإمكان التحكم بهذه الطائرات من على مسافة 5 كلم، وبات بإمكان الطائرة التحليق لمسافة 20 كلم والوصول إلى ارتفاع 3 آلاف متر.

إقرأ المزيد

وأشار شرباكوف إلى أن الدرونات التي تصنعها Almaz-Antey تتميز بالقوة والمتانة بالرغم من وزنها الخفيف، وذلك بفضل المواد الحديثة وتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد التي استعملت في تصنيعها، كما أن هذه الطائرات قادرة على التحليق بسرعة 120 كلم/سا والمناورة بشكل ممتاز.

المصدر: سلاح روسيا