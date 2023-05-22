الدماغ البشري يُظهر تفضيلا غريبا للأصوات من اليسار!

اكتشف علماء الأعصاب في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان (EPFL) ومستشفى جامعة لوزان وجامعة لوزان تحيزا غريبا في تصورنا للأصوات السارة.

ووفقا لمسح الدماغ لـ 13 شخصا بالغا، فإن الأصوات البشرية الإيجابية، مثل الضحك، تؤدي إلى نشاط عصبي أقوى في الجهاز السمعي للدماغ عندما يتم سماعها من الجانب الأيسر، ما يشير إلى أن القشرة السمعية البشرية مضبوطة خصيصا لاتجاه الأصوات التي تجعلنا سعداء. وليس من الواضح سبب وجود تفضيل على الإطلاق - ركزت التجارب فقط على التغييرات في النشاط في القشرة السمعية. وكيف يُترجم مثل هذا التغيير إلى إدراك شخص ما لتلك الأصوات غير معروف وسيحتاج إلى اختباره في البحث المستقبلي.

ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات السابقة أن الأذن اليسرى يمكنها بسهولة تحديد النغمة العاطفية في صوت شخص ما، ما يشير إلى بعض التخصصات الأساسية.

ونظرا لأن الأذن اليسرى تغذي المعلومات إلى النصف الأيمن من القشرة السمعية أولا، فقد افترض أن الجانب الأيمن من الدماغ يجب أن يكون أفضل في معالجة المشاعر من الجانب الأيسر.

لكن هذه النتائج الأخيرة تشير إلى أنه قد لا يكون الجواب الصحيح.

وعندما استمع المشاركون في الدراسة إلى أصوات بشرية سعيدة من ثلاثة اتجاهات مختلفة - إما اليسار أو الوسط أو اليمين - تم تنشيط كلا جانبي القشرة السمعية.

ومع ذلك، فإن التسجيلات التي تم سماعها على الجانب الأيسر وحده، أثارت استجابة عصبية أقوى بكثير.

وتقول عالمة الأعصاب ساندرا دا كوستا من EPFL: "لا يحدث هذا عندما تأتي الأصوات الإيجابية من الأمام أو اليمين. ونظهر أيضا أن الأصوات ذات التكافؤ العاطفي المحايد أو السلبي، على سبيل المثال حروف العلة التي لا معنى لها أو الصرخات المرعبة، والأصوات الأخرى غير الأصوات البشرية لا ترتبط بالجانب الأيسر".

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ومن الواضح أن اتجاه الضوضاء يمكن أن يؤثر على جودة هذا الصوت - فكر في صفارة الإنذار لسيارة الإسعاف وهي تتحرك نحوك ثم بعيدا. ويمكن أن يؤثر أيضا على إدراكنا.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الأصوات التي تلوح في الأفق غالبا ما يُنظر إليها على أنها أكثر خطورة وإثارة من الأصوات المتراجعة. وتشير الدلائل إلى أن إثارة الشخص أسهل عندما يأتي الصوت من الخلف.

ويوجد للحساسية المتزايدة لضوضاء معينة قادمة من اتجاهات معينة، معنى تطوري واسع. لا شك أن بقاء الإنسان على قيد الحياة في آلاف السنين الماضية كان سيعتمد على كونه أكثر تشككا في الأصوات التي تتسلل من الخلف.

لكن التحيز اليساري تجاه المشاعر في الأصوات البشرية لا يمكن تفسيره بسهولة.

ومن المعروف أن بعض وظائف الدماغ تتواجد في الجانب الأيسر من الدماغ أكثر من الجانب الأيمن، والعكس صحيح، ولكن في هذه الحالة بالذات، لا يبدو أن هذا يفسر النتائج.

وفي حين أظهر النصف الأيمن من القشرة السمعية استجابة أقوى للأصوات البشرية السعيدة في منطقة واحدة تسمى L3، تم تنشيط جانبي الدماغ بواسطة الأصوات في التجارب.

وتقول عالمة الأعصاب ستيفاني كلارك: "من غير المعروف حاليا متى يظهر تفضيل القشرة السمعية الأولية للنطق البشري الإيجابي من اليسار أثناء التطور البشري، وما إذا كانت هذه سمة إنسانية فريدة. وبمجرد أن نفهم هذا، قد نتوقع ما إذا كان مرتبطا بتفضيل اليد أو الترتيبات غير المتكافئة للأعضاء الداخلية".

نُشرت الدراسة في مجلة Frontiers in Neuroscience.

المصدر: ساينس ألرت