دراسة ضخمة تحدد القوة الدافعة للتطور على الأرض اليوم!

تكشف الأدلة المتزايدة أن البشر أصبحوا الآن قوة دافعة رئيسية للتطور على الأرض.

من التكاثر الانتقائي إلى التعديلات البيئية، نحن نغير الكثير في عالمنا لدرجة أننا لا نقود الآن المناخ فحسب، بل اتجاه الحياة نفسها.

وفي مشروع ضخم شارك فيه 287 عالما عبر 160 مدينة في 26 دولة، درس الباحثون كيف أثر التحضر على التطور على النطاق العالمي.

واستخدمت دراستهم، التي نُشرت العام الماضي، البرسيم الأبيض (Trifolium repens) كنموذج - وهو نبات أصلي في أوروبا وغرب آسيا، ولكنه موجود في المدن في جميع أنحاء العالم.

وقال عالم الأحياء التطورية مارك جونسون من جامعة تورونتو ميسيسوجا (UTM): "لم تكن هناك أبدا دراسة ميدانية لتطور هذا المقياس، أو دراسة عالمية لكيفية تأثير التحضر على التطور".

وجمعوا أكثر من 110000 عينة على طول التدرجات الممتدة من المدن، عبر الضواحي وخارج البلاد، ووجدوا أن البرسيم في المدن يشبه الآن البرسيم في مدينة أخرى بعيدا عن العالم أكثر مما هو عليه في الأراضي الزراعية أو الغابات القريبة بغض النظر عن المناخ.

وهذا مثال على التطور التكيفي الموازي - عندما يتم تشكيل مجموعات سكانية منفصلة بنفس الضغط الانتقائي لسمات محددة في مواقع مختلفة. إنه يوضح أن الطرق التي غيّر بها البشر البيئة لها تأثير أكبر في تشكيل هذه السمات أكثر من الظواهر الطبيعية مثل علم الوراثة للسكان المحليين والمناخ.

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وقال جيمس سانتانجيلو، عالم البيئة في UTM: "أظهرنا أن هذا يحدث، غالبا بطرق مماثلة، على نطاق عالمي".

وأوضح الباحثون في ورقتهم: "لكي يقود التحضر التطور الموازي، يجب أن تتقارب المناطق الحضرية في السمات البيئية التي تؤثر على لياقة الكائن الحي".

وبإلقاء نظرة فاحصة، حدد الفريق الدولي أن إحدى السمات التي تغيرت على طول الخطوط الحضرية إلى الريفية كانت إنتاج المصنع لسيانيد الهيدروجين. ويستخدم البرسيم الأبيض هذه المادة الكيميائية كآلية دفاع ضد الحيوانات المفترسة العاشبة. كما أنه يساعد على مقاومة الجفاف.

وكانت النباتات في أقصى سكان الريف أكثر عرضة بنسبة 44% لإنتاج سيانيد الهيدروجين من تلك الموجودة في وسط المدن. ويبدو أن الرعي يفضل إنتاج المزيد من سيانيد الهيدروجين في المناطق الريفية منه في المدن، حيث لا يكون ضغط الرعي بنفس القوة؛ في غياب هذا الضغط، يصبح الجفاف هو العامل الدافع.

وكان هذا على الرغم من التدفق الجيني القوي بين مجموعات البرسيم الأبيض على طول كل تدرج، ما يعني أنه يتم اختيار مستويات هذه المادة الكيميائية بشدة، مرارا وتكرارا.

وكُسر بالفعل طيف الحجم الطبيعي للحيوانات في المحيط، جزئيا عن طريق إزالة الأسماك الكبيرة بشكل انتقائي من خلال الصيد، وترك المزيد من الأسماك مع جينات الأسماك الصغيرة لإنشاء الأجيال اللاحقة. العديد من الأسماك الآن أصغر بنسبة 20% ودورة حياتها أقصر بنسبة 25% في المتوسط. إن العواقب غير المقصودة لأفعالنا تعمل أيضا على تغيير شكل الطيور.

وتساهم هذه النتائج الأخيرة في مثال آخر على إشارة حضرية واضحة في التطور. أشارت الدراسات بالفعل إلى أن معدلات التغيير التطوري أكبر في المناطق الحضرية مقارنة بالنظم البشرية الطبيعية وغير الحضرية.

وجمع الباحثون قاعدة بيانات كبيرة يمكنهم الآن إجراء مزيد من البحث عن التأثيرات البشرية على تطور البرسيم. ومن خلال فهم أفضل لكيفية قيادتنا لمثل هذه التغييرات عرضيا، تتكون لدينا فرصة أفضل في أن نكون قادرين على تولي القيادة عن قصد وتوجيه التطور بطريقة مستنيرة وأكثر أمانا.

وخلص الباحثون إلى أن "هذه المعرفة يمكن أن تساعد في الحفاظ على بعض الأنواع الأكثر ضعفا على الأرض، والتخفيف من آثار الآفات، وتحسين رفاهية الإنسان، والمساهمة في فهم العمليات الأساسية للتطور البيئي".

نشر هذا البحث في مجلة Science.

المصدر: ساينس ألرت