رئيس ناسا: أول رحلة للطائرة الأسرع من الصوت X-59 ستتم قبل نهاية العام

أعلن بيل نلسون رئيس وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن أول رحلة لطائرة X-59 التي تفوق سرعتها سرعة الصوت قد تنطلق من قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا قبل نهاية العام الجاري.

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ويشير نيلسون في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في الكونغرس، إلى أن الطائرة X-59 التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وابتكرتها ناسا ستقوم بأول رحلة قبل نهاية السنة الحالية

ويقول : "الطائرة X 59 ستقلع قبل نهاية سنة 2023 الحالية".

ووفقا له، يمكن أن تقلع الطائرة X-59 في أول رحلة لها من قاعدة إدواردز بولاية كاليفورنيا. ولكن لم يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن.

ويشير نيلسون إلى أن للطائرة شكلا غير عادي (لها أنف على شكل إبرة) ويفترض أن تقطع المسافة من شرق الولايات المتحدة إلى الساحل الغربي ذهابا وإيابا خلال 5-6 ساعات.

ووفقا للمعلومات المتوفرة ستتمكن هذه الطائرة من التحليق على ارتفاع 17 كلم عن سطح الأرض وبسرعة تصل إلى 1512 كيلومتراً في الساعة.

المصدر: تاس