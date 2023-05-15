السفر من لندن إلى سيدني قد يتحقق في غضون ساعتين فقط!.. فكيف ذلك؟!

كشف خبراء أن السفر من لندن إلى سيدني سيصبح متاحا في أقل من ساعتين في غضون عشر سنوات - لكن سيتعين على الناس السفر عبر الفضاء.

تقوم هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة (CAA) بتمويل الدراسات الطبية حول تأثيرات الرحلات الفضائية شبه المدارية، حيث يمكن نقل المسافرين عبر الفضاء لفترة زمنية قصيرة قبل النزول إلى وجهتهم بشكل أسرع بكثير من الطائرة.

وتكلف الرحلات دون المدارية، مثل تلك التي تقدمها شركة Virgin Galactic لريتشارد برانسون، أكثر من 350 ألف جنيه إسترليني للمقعد.

لكن المنظمين توقعوا أنها ستكون قريبا أقل تكلفة، لتصبح في النهاية خيارا للسفر عبر القارات "متاحا لأي شخص".

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ووفقا لـSunday Times، وجدت دراسة ممولة من قبل هيئة الطيران المدني أن معظم الناس تعاملوا جيدا مع قوات جي لرحلات الفضاء شبه المدارية.

وكما نُشر في مجلة Aerospace Medicine and Human Performance، فإن الرحلات الفضائية التجارية شبه المدارية متاحة الآن للسياحة والبحث العلمي، ومن المتوقع في نهاية المطاف أن تنضج في رحلة سريعة للغاية من نقطة إلى نقطة، على سبيل المثال، من لندن إلى سيدني في أقل من ساعتين.

وتستغرق الرحلات من لندن إلى سيدني حاليا حوالي 22 ساعة.

ووجد البحث، الذي تم إجراؤه مع King's College London وبتيسير من سلاح الجو الملكي البريطاني، أن أولئك الذين يستقلون مثل هذه الرحلات لن يحتاجوا إلى اللياقة البدنية أو الشباب - مع احتمال أن يكون كبار السن أفضل في التعامل مع السفر إلى الفضاء.

وقال الدكتور رايان أندرتون، المسؤول الطبي عن الطيران في CAA: "من المرجح أن تكون الاستجابات الفسيولوجية حميدة بالنسبة لمعظم الركاب''، مضيفا أن كبار السن عادة ما يكون لديهم "شرايين أكثر صلابة''، ما يقلل من تجمع الدم بعيدا عن الدماغ.

المصدر: ديلي ميل