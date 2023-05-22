العلماء الروس يبتكرون قرنية اصطناعية للعين

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سِتشينوف الطبية أن علماء الجامعة ابتكروا قرنية اصطناعية للعين لإستعادة الرؤية، وسيبدأ اختبارها على الحيوانات التي تعاني من اصابات في العين.





ويشير مصدر في المكتب في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء إلى أن "هذه التكنولوجيا الفريدة التي تعتمد على الكولاجين ستستخدم في الطب البيطري لعلاج الحيوانات التي تعاني من إصابات في العين. كما سيبدأ الأطباء في الأشهر المقبلة بإجراء عمليات تجريبية في مختبر الطب البيطري التجديدي، وستكون الأرانب المخبرية أولى الحيوانات التي ستخضع لهذه العملية".

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ويضيف: يريد العلماء اختبار التوافق البيولوجي للقرنية وتقييم نتائج زرعها بعد العملية الجراحية. بعد ذلك ستختبر على الكلاب والقطط وحيوانات أخرى. كما ستبدأ الاختبارات ما قبل السريرية بالتعاون مع شركاء صناعيين. وبعد اكتمال الدورة الكاملة للاختبار على الحيوانات، سيتم تطبيق هذه التكنولوجيا على البشر.

ووفقا للدكتور بيوتر تيماشيف، بدأ الباحثون العمل على تكنولوجيا تشكيل مادة للقرنية الاصطناعية، اعتمادا على مصفوفة كولاجين من الجيل الجديد تم إنشاؤها في عام 2022 للتدابير الترميمية في طب الأسنان.

ويقول: "في الوقت الحاضر ، ابتكرنا نموذجا أوليا يتميز بدرجة عالية من الشفافية تصل إلى 90٪. متوافقا تماما بيولوجيا وقابلا للامتصاص البيولوجي".

وقد حصل الباحثون على القرنية الاصطناعية باستخدام طريقة الترسيب الكهربي. ويمكن للعلماء ضبط سمك القرنية وانتفاخها حسب مرض المريض.

المصدر: تاس