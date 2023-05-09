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المهندسون في منطقة الأورال الروسية يطورون درونا تكتيكيا جديدا

العلوم والتكنولوجيا

المهندسون في منطقة الأورال الروسية يطورون درونا تكتيكيا جديدا
apral.ru
صورة أرشيفية
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قام مهندسون شباب من منطقة الأورال الروسية بتطوير درون FPV التكتيكي الضارب من طراز "أوبير".

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية  نقلا عن ناطق باسم الشركة المصنعة للدرون.

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وقال الناطق إن "الغاية الرئيسية من  ابتكارنا هي توجيه ضربات جوية إلى العدو في عمقه التكتيكي بغية عزل منطقة العمليات الحربية".

وأوضح أن المسيّرة يمكن أن تحمل قنابل يستخدمها قاذف القنابل "إر بي غي – 7" والقنابل اليدوية من طراز " إر كي غي 3 إم"، وكذلك الحشوات الشديدة الانفجار.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "روستيخ" الروسية الحكومية صمّمت منظومة اتصال مزوّدة بالذكاء الاصطناعي ستستخدمها مقاتلات الجيل الخامس. أما شركة "لوبانوف" الروسية الخاصة  فطوّرت قناصة متحكم فيها عن بعد يمكن استخدامها ضد الدرونات الصغيرة الحجم. وستتسلم وحدات الجيش الروسي تلك القناصة الأوتوماتيكية لاستخدامها تجريبياً في العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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