الجيش الروسي يتسلم قناصة متحكماً فيها تستهدف المسيّرات الصغيرة

صمّم المهندسون الروس قناصة "روبوسنايبر" المتحكم فيها عن بعد. أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن مصدر مطلع.

وقالت الوكالة: "إن مكتب التصاميم المتكاملة أنهى بالتعاون مع شركة "لوبايف روبوتيكس" الروسية ، التجارب المختبرية لقناصة "روبوسنايبر" الجديدة الواعدة المتحكم فيها عن بعد. وأضافت أن القناصة المذكورة ستسلّم عما قريب لوحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا لتختبرها في ظروف القتال الحقيقي.

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بينما لم يكشف المصدر عن مواصفات تقنية تكتيكية للقناصة الجديدة، مشيرا إلى أن "روبوسنايبر" تعتبر تطويرا لمشروع " أنتيمايدان - روبيج".

يذكر أن، فلاديسلاف لوبايف، مؤسس شركة Lobaev Arms " المساهمة في المشروع المذكور كان قد أعلن في أكتوبر الماضي، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" أنه يتم في إطار مشروع "أنتيمايدان - روبيج" تطوير قناصة مضادة للمسيرات الجوية ستستخدم ضد المسيّرات الصغيرة الحجم، ما سيسمح بتوفير الصواريخ الغالية الثمن.

المصدر: روسيسكايا غازيتا