روسيا في صدد تصميم نسخة خفيفة من بندقية "غاربون" المضادة للدرونات

بدأ الأخصائيون الروس في تصميم نسخة خفيفة من بندقية "غاربون" المضادة للمسيرات الصغيرة الحجم، وستزن البندقية الخفيفة 3 كيلوغرامات فقط.

k-radio.ru

وصرح مصدر مطلع لوكالة "تاس" الروسية أن هذا السلاح الصغير الحجم ستكون إمكاناته محدودة في ما يتعلق بالترددات ومدى العمل الذي لن يتجاوز 600 متر. وستخصص البندقية الخفيفة لمكافحة الدرونات في الحد الأمامي أو بالقرب منه حيث ستعمل بتردد 900 هرتس الذي تستخدمه درونات FPV كلها. وهناك بعض الترددات الأخرى، لكن عددها محدود. ويتوقع مطوّرو البندقية ألا يزيد وزنها عن 3 كيلوغرامات.

يذكر أن مجمع "غاربون - 3" المضاد للدرونات يزن 6500 غرام ويستخدم على نطاق واسع منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة.

يذكر أن أول نموذج لبندقية "غاربون" المضادة للدرونات كشف عنه لأول مرة عام 2019. وتم تصميمه في شركة " تكنولوجيات الأتمتة والبرمجة" الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا