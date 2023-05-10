شركة روسية تكشف عن محرك جوي عملاق فائق القوة

ستكشف مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية في معرض "ماكس – 2023" للطيران والفضاء عن مولد غازات لأول محرك جوي روسي فائق القوة من طراز "بي دي – 35".

صرح بذلك، ألكسندر إينوزِمتسيف نائب مدير عام شركة "بِرمسكي موتور" وكبير المصممين في شركة "أو دي كا ، أفيا دفيغاتِل".

وقال كبير المصممين إن مُنتَجه هو محرك عملاق يبلغ قطر مروحته فقط 3.1 متر.

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وأعادت الخدمة الصحفية للشركة إلى الأذهان أن فريقا من المهندسين بقيادة ألكسندر إينوزِمتسيف سبق له أن صمم وأنتج محرك "بي دي – 14" لطائرة الركاب المدنية "إم إس – 21". وهو أول محرك روسي تم تصميمه وتصنيعه من الصفر. وتستخدمه بنجاح طائرة "إم إس – 21" وطائرات "سوخوي" وغيرها من الطائرات المدنية والعسكرية.

أما "بي دي – 35" البالغة قوة الدفع فيه 35 طنا فإنه عبارة عن مشروع لمحرك تربيني روسي ثنائي المراحل وفائق القوة سيستخدم في طائرات الركاب العريضة الهيكل والبعيدة المدى وطائرات النقل العسكري.

وتصل قوة الدفع لدى المحرك عند إقلاع الطائرة نحو 33 – 40 طنا. وقد وظفّت الحكومة الروسية مبلغا قدره 44 مليار روبل لتطوير هذا المشروع. أما الحجم الإجمالي للاستثمارات في المشروع فسيبلغ 180 مليار روبل.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرّم في 1 مايو الجاري كبير المصممين في شركة "أو دي كا ، أفيا دفيغاتل" ألكسندر إينوزِمتسيف بمنحه لقب "بطل العمل في روسيا".

المصدر: تاس