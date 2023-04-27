روسيا تصنع سفنا صاروخية جديدة لجيشها

أعلن مصنع آمور الروسي أنه يعمل على تصنيع عدة سفن حربية جديدة لصالح سلاح البحرية في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "يعمل مصنعنا على تطوير عدة سفن حربية لصالح الجيش الروسي، ورشة التجميع واللحام في مصنعنا انتهت تقريبا من تصنيع القسم الأمامي من هيكل سفينة Buyny الصاروخية الجديدة وهي من السفن التي نطورها في إطار المشروع 20385، وسيتم تسليم هذا الجزء من السفينة لقسم آخر في المصنع في 9 مايو القادم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وقعت في ديسمبر 2020 عقودا مع مصنع آمور الروسي لتطوير4 فرقاطات صاروخية في إطار المشروع 20385، وفي أغسطس بدأ تصنيع أول سفينة، وفي يونيو 2022 بدأت عملية تصنيع الفرقاطة الثانية Buyny، وبدأ تصنيع السفينة الثالثة في يوليو من العام نفسه.

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يبلغ طول كل سفينة تطور في إطار المشروع 20385 نحو 104 أمتار، وعرضها 13 مترا، ومقدار إزاحتها 2220 طنا، ولها قدرة على الإبحار بسرعة 27 عقدة بحرية وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهمة.

وتضم منظومات تسليح هذه السفن صواريخ مضادة للأهداف الجوية، وصواريخ مضادة للسفن، ومنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М رشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا