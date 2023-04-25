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روسيا تدعم جيشها بدفعة جديدة من غواصات "الثقب الأسود"

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تدعم جيشها بدفعة جديدة من غواصات
Sputnik alixei nikolsky
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أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا ستصنع دفعة جديدة من غواصات Varshavyanka لسلاح البحرية في جيشها.

وقال المصدر لوكالة تاس الروسية: "عام 2024 ستبدأ أحواض بناء السفن الاميرالية الروسية بتصنيع دفعة جديدة من غواصات Varshavyanka لصالح الأسطول الشمالي في الجيش الروسي، هذه الغواصات التي ستطور في إطار المشروع الحكومي 636.3 ستحمل أسماء بعض المدن الروسية، وأول غواصة منها ستحمل اسم مدينة ماريوبول".

وكانت أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية قد صنعت ما بين عامي 2010 و2016 ست غواصات من نوع Varshavyanka لصالح أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي، وتعمل حاليا على عقود لتصنيع 6 غواصات أخرى من نفس النوع لصالح أسطول المحيط الهادئ الروسي أيضا.

وتتميز غواصات Varshavyanka  الروسية بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى كونها مغطاة بمواد خاصة تضلل عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".

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ويبلغ طول كل غواصة منها 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300 والإبحار بسرعة 20 عقدة، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ 6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى التي يمكن استعمالها في التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية.

المصدر: سلاح روسيا

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