سلاح البحرية الروسي يحصل على سفن بمواصفات فريدة

أعلن مصد مطلع في مجال اصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في البلاد سيحصل على سفن متعددة المهام بمواصفات مميزة.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية: "مصنع Zelenodolsk الروسي سيباشر في يوليو القادم بصنع زوج جديد من السفن المتعددة الاستخدامات من فئة 03182-R لصالح سلاح البحرية في الجيش الروسي".

وأضاف "تم التعاقد للحصول على أول سفينتين من هذا النوع لصالح الجيش الروسي خلال منتدى الجيش-2021، وبدأ العمل على تصنيع هاتين السفينتين في يونيو 2022، وخلال فعاليات منتدى الجيش-2022 التي عقدت العام الماضي جرى التعاقد لبناء سفينتين إضافيتين من هذه الفئة، وسيتم تطويرهما في مصنع Zelenodolsk الروسي لبناء السفن".

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وتعتبر سفن "03182-R" نسخة مطورة عن السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 03182، وتتميز بأنها سفن متعددة الاستخدامات يمكن استعمالها لمهام الاستطلاع والدراسات البحرية وكسفن دعم وإمداد عسكري، كما جهّزت بمعدات خاصة تمكنها من العمل كسفن إنقاذ وإطفاء للحرائق التي تنشب في المنشآت البحرية أو السفن الأخرى، فضلا عن أن هياكلها المتينة تمكنها من الإبحار في المياه المتجمدة المغطاة بطبقات من الجليد تتراوح سماكتها ما بين 60 و80 سم.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 78.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه 3500 طن، كما صممت لتقطع مسافات تصل إلى 1500 كم في كل مهمة، ولتعمل لمدة 30 يوما دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن، وجهّزت بمنصات لحمل مروحيات Ка-27 الروسية.

المصدر: سلاح روسيا