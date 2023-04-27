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اليابانيون يطورون منظارا داخليا لفحص الأوعية الدموية والأعصاب

العلوم والتكنولوجيا

اليابانيون يطورون منظارا داخليا لفحص الأوعية الدموية والأعصاب
trend.az
صورة أرشيفية
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ابتكر الباحثون اليابانيون منظارا طبيا أرق وأدق من بعض الإبر الوريدية، حيث سيكون من الممكن فحص الأوعية الدموية والأعصاب.

أعلنت ذلك الثلاثاء 25 أبريل قناة NHK التلفزيونية اليابانية.

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وحسب العلماء، فإن استخدام المنظار الداخلي بحجم 1.25 ملم سيقلل من الضغط على المرضى عند فحص مفاصل الركبة. بينما يتطلب ذلك مع التكنولوجيا المطبقة حاليا،  تدخلا جراحيا تحت التخدير. فيما يمكن إدخال المنظار الذي طوّره اليابانيون من خلال ثقب صغير جدا، وعلى سبيل المثال، من خلال إبرة قطارة.

وقال ماسايا ناكامورا، الأستاذ بكلية الطب في جامعة "كيو" اليابانية وأحد المشاركين في البحث: "إن المنظار رقيق جدا وجودة الصورة جيدة، لذا يمكنك رؤية المناطق التي لم تكن تتمكن من رؤيتها من قبل، مثل الأوعية الدموية والأعصاب. وأود استخدامه في أعضاء أخرى لجسم الإنسان وليس المفاصل فقط".

ومن أجل تطوير المنظار الداخلي، استخدم العلماء خصائص ألياف بصرية خاصة تسمح بنقل الصورة عن طريق انكسار الضوء كما تنقلها العدسات. ويرى العلماء أنه يمكن تصنيع هذه المناظير من المواد البلاستيكية، لذا ستكون رخيصة التصنيع وآمنة للمرضى.

ويأمل الباحثون في بدء التطبيق العملي للمناظير الداخلية الفائقة الرقة بحلول عام 2024.

المصدر: تاس

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