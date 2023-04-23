العلماء يتوصلون أخيرا إلى فهم كيف يعمل تقويم مايا!

كانت الدورة التي ظهرت في تقويمات المايا لغزا إلى حد كبير منذ إعادة اكتشافها وقد بدأ فك رموزها في الأربعينيات.

وتغطي فترة 819 يوما، ويشار إلى الدورة ببساطة على أنها بعدد 819 يوما. المشكلة هي أن الباحثين لم يتمكنوا من مطابقة 819 يوما لأي شيء.

لكن عالمي الأنثروبولوجيا جون ليندن وفيكتوريا بريكر من جامعة تولين، يعتقدان الآن أنهما قاما أخيرا بتفكيك الشفرة. وكل ما كان عليهما فعله هو توسيع نطاق تفكيرهما، ودراسة كيفية عمل التقويم على مدى فترة ليست 819 يوما، ولكن 45 عاما، وربطها بالوقت الذي يستغرقه ظهور جسم سماوي للعودة إلى نفس النقطة تقريبا في السماء - ما يشار إليه بالفترة السينودسية.

وكتبا في ورقتهما البحثية: "على الرغم من أن الأبحاث السابقة سعت إلى إظهار الروابط الكوكبية لعدد 819 يوما، إلا أن مخطط اتجاه الألوان المكون من أربعة أجزاء قصير جدا بحيث لا يتناسب بشكل جيد مع الفترات المجمعة للكواكب المرئية. ومن خلال زيادة طول التقويم إلى 20 فترة من 819 يوما، يظهر نمط تتناسب فيه الفترات المجمعية لجميع الكواكب المرئية مع نقاط المحطة في التقويم الأكبر البالغ 819 يوما".

ويعد تقويم المايا في الواقع نظاما معقدا يتكون من تقاويم أصغر، تم تطويره منذ قرون في أمريكا الوسطى قبل كولومبوس. ومن بين التقاويم المكونة، يعد تعداد 819 يوما هو الأكثر إرباكا لعلماء الأنثروبولوجيا المعاصرين. إنه تقويم قائم على الحروف الرسومية يتكرر أربع مرات، مع كل كتلة من 819 يوما تتوافق مع واحد من أربعة ألوان، كما اعتقد العلماء في البداية، اتجاه أساسي. وكان الأحمر مرتبطا بالشرق، والأبيض بالشمال، والأسود بالغرب، والأصفر بالجنوب. ولم يدرك الباحثون حتى الثمانينيات أن هذا الافتراض غير صحيح.

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وبدلا من ذلك، ارتبط اللون الأبيض والأصفر بالذروة والنظير على التوالي - وهو تفسير يتناسب مع علم الفلك، حيث تشرق الشمس في الشرق، وتنتقل عبر السماء إلى أعلى نقطة لها (ذروة)، وتتحرك في الغرب، ثم تنتقل عبر الحضيض. لتظهر مرة أخرى في الشرق.

وكانت هناك أدلة أخرى تشير إلى أن تعداد 819 يوما كان مرتبطا بالفترات المجمعة للكواكب المرئية في النظام الشمسي. وكان لدى المايا قياسات دقيقة للغاية للفترات المجمعية للكواكب المرئية: عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل.

ومع ذلك، تكمن الصعوبة في محاولة معرفة كيفية عمل هذه الفترات المجمعية في سياق إحصاء 819 يوما. ولها فترة مجمعية مدتها 117 يوما، والتي تتناسب مع 819 يوما سبع مرات بالضبط. ولكن أين تناسب بقية الكواكب؟.

اتضح أن كل كوكب من الكواكب المرئية له فترة سينودسية تتطابق تماما مع عدد من الدورات من 819 يوما. الفترة المجمعية للزهرة 585 يوما؛ يتطابق بدقة مع 7 أعداد من 819 يوما. وكوكب المريخ له فترة سينودية تبلغ 780 يوما؛ هذا بالضبط 20 عددا من 819 يوما. وكوكب المشتري وزحل لم يتم استبعادهما أيضا. الفترة المجمعية لكوكب المشتري التي تبلغ 399 يوما تتناسب تماما مع 39 مرة في 19 عددا؛ والفترة السينودسية لزحل التي تبلغ 378 يوما هي مثالية لـ 6 مرات.

وفي أي وقت يُطلب من المؤرخين تفسير قياسات مهمة للأصول القديمة، فإنهم يخاطرون بالقراءة بعمق كبير وإساءة إسناد القيم.

ولا يزال تقويم المايا بعيدا عن كونه نظاما بسيطا يعتمد على علم الفلك الأساسي. ولا ينبغي أن نتفاجأ على الإطلاق من أن مقياس المايا للكون قد احتضن مثل هذا الامتداد الكبير للمكان والزمان.

ونُشر البحث في Ancient Mesoamerica.

المصدر: ساينس ألرت