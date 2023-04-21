كم يمكن للإنسان أن يعيش؟.. الجواب قد يفاجئك!

استثمر أغنياء العالم، مثل لاري بيدج ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس، مبالغ ضخمة في شركات التكنولوجيا الحيوية التي تسعى إلى تطويل العمر عبر تجديد الخلايا والوقاية من الأمراض.

وحتى الآن، أطول مدة تشبث بها أي شخص في حياته هي 122 عاما. ولكن قد يكون ذلك عند الطرف الأدنى من الحد المحتمل.

عمر البشر قد يصل إلى 150 عاما

حتى لو كنت تعيش في فقاعة خالية من المرض أو الخطر، فسيظل جسمك يعاني من البلى أثناء ضخ الدم وهضم الطعام وإجراء جميع الوظائف اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وكلما تقدمت في العمر، استغرق جسمك وقتا أطول لكي "يرتد" من هذا البلى، لأن الشيخوخة تتغلغل في خلايانا وحمضنا النووي. وكل هذا يعني أن أنسجتك تفقد تدريجيا قدرتها على شفاء نفسها، ما قد يؤدي إلى المرض والخلل الوظيفي.

وهنا اقترحت إحدى الدراسات أن وقت تعافي جسم الإنسان يتضاعف كل 15 عاما - لذا فإن الكدمة التي تستغرق أسبوعا للشفاء في سن الأربعين قد تستغرق أسبوعين في سن 55. في النهاية، يفقد جسم الإنسان كل مرونته، وبمجرد تعطل العديد من أجزاء الجسم، تموت.

ولا يتفق الباحثون بالضرورة على الحد الأقصى لوقت حدوث ذلك. فاقترح البعض 115 سنة، واقترح البعض الآخر 130 سنة.

وأشارت إحدى أحدث الدراسات التي حللت أكثر من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى أن البشر يفقدون كل المرونة في وقت ما بين عمر 120-150.

ويصبح السؤال الكبير: ماذا لو تمكنا من إبطاء هذا البلى، أو الأفضل من ذلك، منعه تماما؟. يجادل بعض الخبراء بأن متوسط عمر الإنسان مع التقدم الطبي ليس له حدود طبيعية.

دعونا نلقي نظرة على الشيخوخة على المستوى الخلوي، ما الذي يعيقنا عن الحياة الأطول، وعلى مجموعات الباحثين الذين يتطلعون إلى فهم عملية الشيخوخة وربما عكسها.

الشيخوخة الخلوية هي واحدة من أكثر مواضيع الشيخوخة بحثا

تحدث الشيخوخة الخلوية عندما تتوقف الخلية عن التكاثر ولكنها لا تموت.

وعندما يحدث هذا، تتحول بعض الخلايا الشائخة إلى زومبي مدمر، وتطفو وتطلق مواد كيميائية التهابية تضر بالخلايا السليمة، بما في ذلك الخلايا الجذعية - "مصلحات" الجسم التي تساعد على استبدال الأنسجة التالفة. ولكن ليست كل الخلايا الشائخة سيئة.

قال بول روبينز، المدير المساعد لمعهد بيولوجيا الشيخوخة والتمثيل الغذائي وفريق الاكتشاف الطبي لبيولوجيا الشيخوخة في جامعة مينيسوتا، إن بعض الخلايا الشائخة تفرز مواد كيميائية تساعد في إصلاح الجروح.

وتعمل شركات مثل Life Biosciences وUnity Biotechnology حاليا على تطوير عقاقير تسمى senolytics لاحتواء وتدمير الخلايا الشائخة "السيئة" فقط في جسمك. حتى أن بعض الأدوية التجريبية قد تمنع الخلايا من أن تصبح شائخة في المقام الأول.

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ولكن حتى الآن، لم يتوصل أحد إلى كيفية الوقاية أو القضاء التام على الخلايا الشائخة الضارة.

وقال روبينز إنه بحلول سن الستين، يواجه جسم الإنسان - لا سيما الجهاز المناعي - وقتا أكثر صعوبة في التخلص من الخلايا الضارة بالشيخوخة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تراكم يؤدي إلى تلف الأنسجة وفشلها. وأحد الأسباب الرئيسية للشيخوخة الخلوية هو تلف الحمض النووي الخاص بك، والذي ساعد في إطلاق مجال آخر من البحث الذي أدى إلى جائزة نوبل في عام 2009: التيلوميرات.

التيلوميرات تساعد في تقدير عمرك البيولوجي

يجادل البعض بأن العمر البيولوجي - كم عمر الخلايا والأنسجة - هو مؤشر أفضل على العمر الافتراضي من عمرك الزمني، أو عدد السنوات التي كنت فيها على قيد الحياة.

ومن الطرق الشائعة التي يقدر بها العلماء العمر البيولوجي هو قياس التيلوميرات في خلايا مناعية معينة. والتيلوميرات هي أغطية واقية في نهاية الحمض النووي الخاص بك. إنها مكونة من سلاسل من الجزيئات تسمى أزواج القاعدة. ومع تقدمك في العمر، تختفي هذه الأزواج الأساسية، ما يؤدي إلى تقصير التيلوميرات الخاصة بك. كما أن التيلوميرات الأقصر تجعل الحمض النووي أكثر عرضة للتلف وآثار الشيخوخة.

وعندما تولد، يمكن أن تحتوي التيلوميرات في خلايا مناعية معينة، تسمى الكريات البيض، على ما بين 7000 و11600 زوج قاعدي. ووجدت دراسة حديثة أنه بمجرد أن يتقلص هذا الحجم إلى 5000 زوج قاعدي، فأنت معرض لخطر الموت الوشيك.

لكن أبحاث أخرى وجدت أن بعض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عاما يعانون بالفعل من التيلوميرات التي تطول كل عام، وليس أقصر. وقد أدى هذا ببعض العلماء إلى البحث عن طرق لمحاكاة عملية استعادة التيلومير لدى الأفراد الأصغر سنا.

على سبيل المثال، أجرت عيادات أبيب دراسة لفحص كيفية استجابة 35 من كبار السن للعلاج بالأكسجين عالي الضغط، حيث تستريح في غرفة ذات ضغط هواء مرتفع ومستويات أكسجين. وتمكنوا من زيادة طول التيلومير في خلايا كريات الدم البيضاء للمشاركين بعد 30 جلسة HBOT يوميا.

لكن معظم التيلوميرات توقفت عن النمو بعد الجلسة الثلاثين، ولا يعرف العلماء بعد إلى متى قد تستمر آثار العلاج.

مثيلة الحمض النووي ترتبط بالعديد من الأمراض المرتبطة بالعمر

عامل آخر يساهم في تلف الحمض النووي والشيخوخة الخلوية هو مثيلة الحمض النووي - عندما ترتبط جزيئات تسمى مجموعات الميثيل بأقسام معينة من جيناتك لإدارة سلوكها.

واعتمادا على الموقع، قد تمنع مجموعات الميثيل الجينات من تنشيط أو تعزيز نشاط الجينات عند الضرورة.

وبشكل عام، تنخفض مثيلة الحمض النووي مع تقدمك في السن، ما قد يسمح بتنشيط الجينات الخاطئة.

وربطت الأبحاث بين انخفاض الميثلة والعديد من الحالات المرتبطة بالعمر، بما في ذلك مرض الزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان - على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن التغييرات المثيلة ليست كلها سيئة.

وعلى غرار التيلوميرات، فإن مثيلة الحمض النووي هي طريقة أخرى يمكن للعلماء من خلالها قياس عمرك البيولوجي للمساعدة في توقع متوسط العمر المتوقع. على سبيل المثال، ربما تكون قد احتفلت بعيد ميلادك الخامس والخمسين، ولكن بعد سنوات من التدخين، قد يكون لخلاياك مستوى من المثيلة يُشاهد عادة لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما، ما يؤدي إلى تقصير العمر.

تقليديا، استخدمت اختبارات مثيلة الحمض النووي الدم، لكن شركات مثل Elysium Health ومشاريع بحثية مثل GrimAge طورت مؤخرا اختبارات اللعاب أيضا.

وتوصلت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن المثيلة بخمس سنوات على الأقل عن عمرهم الزمني لديهم خطر وفيات أعلى بنسبة 16%، ما يعني أنهم أكثر عرضة للوفاة لأي سبب من أقرانهم في نفس العمر.

الميتوكوندريا والجذور الحرة تعد من أكبر العقبات التي تحول دون طول العمر

أخيرا وليس آخرا، تتمثل بعض أكبر المحددات في عمر الإنسان في الميتوكوندريا الصغيرة على شكل حبة الفول في خلاياك. وتولد هذه الهياكل المجهرية معظم طاقة الخلية، وهو أمر حيوي للبقاء، ولكنها أيضا تخلق منتجات ثانوية تسمى الجذور الحرة، وهي في الأساس ذرات غير مستقرة ترتد حول أجزاء من خليتك وتؤذيها، ما يؤدي إلى تلف يسمى الإجهاد التأكسدي. وبمرور الوقت، يتراكم الإجهاد التأكسدي، ما يسبب أمراضا مرتبطة بالعمر مثل مرض باركنسون والزهايمر والسرطان.

وتعمل شركات التكنولوجيا الحيوية مثل Altos Labs على طريقة للوقاية من هذه الأمراض عن طريق تجديد الخلايا وإلغاء الضرر الذي يمكن أن يسببه الإجهاد التأكسدي. وتأمل الشركة أنه من خلال إعادة الخلايا إلى حالة أكثر صحة وشبابا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة طول العمر.

السعي وراء طول العمر ليس له حل واحد

هناك مجموعات من الأشخاص يعملون لفهم هذه العمليات وربما عكسها. لكن من المهم ملاحظة أن لغز الشيخوخة ليس له حل واحد.

قال روبينز: "كل هذه الأشياء التي تسوء مع التقدم في السن مرتبطة".

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تقصير التيلومير إلى تلف الحمض النووي، والذي بدوره يعطل الميتوكوندريا. ويمكن أن تؤدي الجذور الحرة من الميتوكوندريا بدورها إلى إتلاف المزيد من التيلوميرات والحمض النووي. كل هذه العمليات تؤثر بشكل متبادل على بعضها البعض.

لا توجد آلية للشيخوخة أكثر أهمية من العناصر الأخرى. وهذا هو السبب في أن جميع أبحاث مكافحة الشيخوخة، بغض النظر عن مدى تخصصها، هي جزء متصل من الهدف الأكبر للإنسانية: البقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة.

المصدر: ساينس ألرت