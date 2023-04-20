دبابات "إم – 60" الأمريكية الصنع القديمة قد تصل أوكرانيا من إيطاليا

لاحظ الصحفيون الإيطاليون في معمل يقوم بإصلاح المدافع الذاتية الحركة М109L للجيش الأوكراني نموذجا من دبابة "إم – 60" القتالية الأساسية.

ومن غير المعلوم إلى حد الآن لماذا نُقلت تلك الدبابة القديمة إلى هذا المكان.

في ما يتعلق بالمدافع الذاتية الحركة تم إعداد 20 مدفعا منها ويتوقع أن يرسل لاحقا إلى أوكرانيا 40 مدفعا آخر.

أما بالنسبة إلى الدبابات فإن الأمر لا يزال غامضا. لكن من المعلوم أن مستودعات الجيش الإيطالي تُخزّن فيها دبابات "ليوبارد – 1" و"إم – 60" التي تم إخراجها من حوزة الجيش. لذلك من غير المستبعد أن يتخذ قرار بأرسال بعض الدبابات القديمة من هذا النوع إلى منطقة العمليات الحربية في أوكرانيا. لكن قبل ذلك يجب حل بعض المشاكل التقنية والمالية في روما.

إقرأ المزيد

يذكر أن 200 دبابة من طراز "إم – 60" تم إنتاجها في أيطاليا بترخيص من الولايات المتحدة. وتم الآن إخراجها كلها من حوزة الجيش الإيطالي، لكن من غير المستبعد أن تفك مدافع عيار 105 ملم منها لتنصب على دبابات "ليوبارد – 1". أما محركاتها فيمكن استخدامها في معدات خاصة أخرى.

مع ذلك فإن إحدى الشركات الإيطالية استعرضت مؤخرا دبابة " إم 60 آ3" التي خضعت لعملية التحديث العميقة. لذلك لا يستبعد الخبراء أن تخضع دبابات "إم – 60" القديمة للعملية نفسها قبل إرسالها إلى أوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا