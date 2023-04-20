لأول مرة.. شركة إسرائيلية تنتج لحم سمك اصطناعيا في ظروف المختبر

طبعت شركة Stakeholder الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج اللحوم الاصطناعية في ظروف المختبر، أول نظير في العالم للحوم الأسماك باستخدام تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد.

وقد أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين ناتنياهو زار الأربعاء 19 أبريل المعمل التابع للشركة في رحوفوت ليجرّب المنتج المبتكر.

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وخلال زيارته للمعمل شدد نتنياهو على أن "الثورة في إنتاج المواد الغذائية جارية في العالم، وإسرائيل هي دولة رائدة في مجال إنتاج البروتين البديل".

وقال رئيس الوزراء إن حكومته تسعى إلى مساعدة الشركات على المضي قدما والحفاظ على الزعامة التكنولوجية في هذا المجال وتطويرها.

ومضى قائلا:" نأكل اليوم السمك الذي أنتج بدون سمك، واللحم بدون أبقار. وهذه ثورة، وإسرائيل هي الرائدة عالميا في مجال إنتاج البروتينات البديلة، وسنحرص على استمرارها في الريادة. وسنشهد قرارات جديدة بإنتاج مثل هذه المواد الغذائية وآفاقا جديدة ستغيّر العالم".

المصدر: تاس