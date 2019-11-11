قرن اصطناعي لحماية وحيد القرن من الإبادة

ابتكر فريق علمي قرنا اصطناعيا يحاكي القرن الطبيعي لوحيد القرن لحماية هذا الحيوان من الإبادة من قبل الصيادين، ومحاربة الاتجار غير المشروع بقرنه.

وجاء في تقرير نشرته مجلة Nature، شارك في هذه الدراسة فريق علمي دولي من جامعتي أوكسفورد البريطانية وفودان الصينية، "نحن نقترح بديلا اقتصاديا لقرن وحيد القرن، يصنع من شعر ذيول أقرب أقاربه وهي الخيول". وقد استخدم الباحثون في لصق هذا الشعر مادة عضوية أساسها بروتين الحرير.

ويشير التقرير، إلى أن قرن وحيد القرن، ليس قرنا تقليديا كما عند الثيران، بل هو عبارة عن حزمة من الشعر ملتصقة ببعضها. لذلك إذا تم صنع قرون اصطناعية على شكل القرن الطبيعي، فسوف تتشابه معظم مؤشراتها. وقد أظهر الفحص البصري والمسح الإلكتروني تشابهاً خارجياً للقرن الاصطناعي مع القرن الأصلي لوحيد القرن ، وكذلك تشابه البنية الداخلية لهما.

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كما أظهر التحليل الحراري، أن للقرنين الأصلي والاصطناعي نفس الاستقرار الحراري، وأن الاختبارات الميكانيكية لهما الخصائص الميكانيكية ذاتها.

يأمل الباحثون أن يساعد ابتكارهما على حماية هذا الحيوان من الإبادة على يد الصيادين.

المصدر: نوفوستي