روسيا تبدأ في إنتاج نوع جديد من السترات الواقية المدرعة

بدأت شركة " أوكتافا" في مدينة تولا الروسية في إنتاج السترات المدرعة الهجومية الواقية من طراز "اوبيريغ" Obereg (التميمة).

وبمقدور وسيلة الوقاية الفردية الفعالة هذه حماية الجندي من الشظايا والرصاص مع الحفاظ على قدرته المقبولة على الحركة.

وقال ناطق باسم شركة "روستيخ"، التي تعتبر شركة "أوكتافا" فرعا لها، إن دفعة اختبارية من السترات المدرعة قد تمت تجربتها في الحد الأمامي للعملية العسكرية الخاصة وأظهرت خصائص جيدة.

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ويُخطط، حسب الناطق، لأن تُنتج الشركة في المرحلة الأولى حتى 8000 سترة مدرعة في السنة لتنتقل في فيما بعد إلى إنتاج 30000 سترة في السنة.

ناحية الصدر من "التميمة" محمية جيدا بلوحة خزفية توفّر وقاية ممتازة وفقا للمعايير الروسية، كما يتم توفير حماية ظهر الجندي بالفاعلية نفسها. أما الأجزاء المتبقية من السترة فإنها مصنوعة من صفائح درع الأراميد، التي تحمي الجندي، من بين أشياء أخرى، من الشظايا والارتدادات.

ونظرا لأن السترة الواقية الجديدة تُخصص لخوض عمليات حربية في الهجوم، فإن هذه "التميمة" تحتوي على ألواح مدرعة واقية للكتف والرقبة والأربية ، بالإضافة إلى أنها تتضمن أكياسا يمكنك أن تضع فيها جهاز اتصال لاسلكي ومخازن إضافية للرشاش وقنابل يدوية ومجموعة إسعافات أولية.

وقد تبيّن في أثناء اختبار "التميمة" في ميادين التدريب، أنها قادرة على تحمل إصابة برصاص رشاش خارق للدروع والرصاص الذي تطلقه بندقية قنص من مسافة عدة عشرات الأمتار، الأمر الذي يتوافق مع المستوى 5 من درجات الحماية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا