روسيا تبدأ في تصنيع أول محرك كهربائي لطائرات الركاب والمسيّرات الثقيلة

بدأ تصنيع أول محرك كهربائي بالكامل في روسيا ليستخدم في طائرات الركاب والمسيّرات الثقيلة.

صرح بذلك، أليكسي روغوزين، رئيس المجلس العلمي التقني في شركة "إيكوليبري" المصنعة للمحرك.

وأوضح أن المقصود بالأمر هو محرك EM-01، بصفته نموذجا لأول محرك من أسرة المحركات الجوية من جيل جديد.

إقرأ المزيد

وقال روغوزين:" نخطط لاستخدام مثل هذه المحركات بغية تصنيع طائرات ركاب كهربائية، وتشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودييْن، والمسيّرات. وإضافة إلى ذلك فإننا نفترض أن تلك التكنولوجيات يمكن أن تطبّق مستقبلا في صناعة السيارات والسفن".

وحسب الخبراء في شركة " إيكوليبري" من المقرر أن يحصل المحرك على شهادة استثمار بموجب شروط هيئة النقل الجوي الفيدرالية الروسية ولوائح الطيران الدولية، ويشار إلى أن الميزة الرئيسية للمحرك الكهربائي "إي إم-01" هي الحركة الكهربائية ونقلها بدون تروس، مما يسمح بزيادة قوة المحرك وأمانته وعمره الطويل في الخدمة.

وأضاف روغوزين قائلا:" "سيتم في أثناء تطوير المحرك، تطبيق مبدأ الازدواجية والتكرار لكل مكوّنات المحرك، كما سيتم ضمان استخدام المكونات الروسية الصنع فقط. وستتراوح قوة محركات "إيكوليبري" بين 10 و200 كيلوواط، مما يجعل من الممكن نقل الحمولة الكبيرة الحجم والركاب بكفاءة وأمان".

المصدر: نوفوستي