روسيا تختبر شاحنات هجينة صديقة للبيئة

أعلن مصنع "أورال" الروسي أنه يجري اختبارات على شاحنات جديدة زودها بمحركات هجينة صديقة للبيئة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشاحنات الجديدة عرضت على مركز المعلومات والتحليل التابع لوزارة الموارد الطبيعية وعلى عدد من الجهات المختصة في روسيا، وأثنى الخبراء على نتائج اختبارها.

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وتأتي الشاحنات الجديدة بأربع عجلات خلفية، وعجلتين أماميتين، وجهّزت بمنظومة هجينة تضم محرك احتراق داخلي يعمل بالغاز الطبيعي، ومولدا وبطاريات ومحركا كهربائيا، ويستخدم محرك الاحتراق الداخلي فقط لإعادة الشحن من خلال مولد موصول بالبطارية.

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ويمكن للشاحنة الجديدة أن تقطع مسافة 100 كلم بالشحنة الكاملة لبطاريتها، معتمدة على المحرك الكهربائي، وإذا تم استخدام محرك الاحتراق الداخلي لإعادة شحن البطارية فيمكن للمركبة قطع مسافة تصل إلى 500 كلم في كل رحلة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مصنع "أورال" الروسي يعمل أيضا على مشروع تطوير شاحنات هجينة تعمل بالكهرباء ووقود الهيدروجين.

المصدر: سلاح روسيا