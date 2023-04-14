روسيا تكشف عن دبابات T-72B المطوّرة (فيديو)

نشر مصنع "Uralvagonzavod" الروسي مقطع فيديو قصيرا استعرض فيه بعض جوانب عملية تحديث دبابات T-72B الشهيرة وتحويلها إلى الفئة "B3" المطوّرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن دبابات الفئة "B3" المحدثة حصلت على العديد من التعديلات التي تجعلها أكثر فاعلية في أرض المعركة مقارنة بدبابات T-72B العادية، وتم تحسينها لتكون شبيهة بدبابات T-90A الروسية الحديثة.

ومن بين الأمور المهمة التي حصلت عليها دبابات الفئة "B3" المعدلة هي الحماية الديناميكية ضد القذائف والصواريخ على واقيات الجنازير الجانبية، فضلا عن منظومات حماية إضافية ثبتت على البرج القتالي، ومنظومات حماية ثبتت على جانبي السبطانة.

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وجهّزت الدبابة المطوّرة أيضا بستائر مصفحة متحركة لتأمين المراقبة عبر الكاميرات الحرارية والكاميرات التي تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، كما حصلت على محركات معدّلة، وزوّدت بمنظومات اتصالات محدّثة ومنظومات متطورة للحرب الإلكترونية.

المصدر: وكالات روسية