القطار المدرع الروسي يدمَر درونا أوكرانيا ( فيديو)

أسقط طاقم المدفع المضاد للجو والذي يزود به قطار "الفولغا" المدرع الروسي مسيّرة مجهولة حملت متفجرات واقتربت من القطار إلى مسافة 300 متر.

صرح بذلك أحد الجنود الروس من طاقم القطار في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت تنشر أكثر من مرة فيديوهات تظهر عمل القطارات المدرعة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.

لكنها الآن شهدت لأول مرة استخدام القطار المدرع لسلاحه.

يذكر أن قطار "الفولغا" التابع لقوات سكك الحديد الروسية، شأنه شأن قطارات خاصة أخرى، تخصص لحماية القطارات العسكرية والمدنية في منطقة العملية العسكرية الخاصة والاستطلاع الهندسي في سكك الحديد.

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ويحمي عرباته فولاذ بسماكة 20 ملم. وتم تزويده ببرج مدرع يجلس فيه أفراد مسلحون برشاش ثقيل. لكن أهم الأسلحة فيه مدفع " زو – 23 – 2" الأسطوري المضاد للجو الذي يعود تاريخه إلى ستينيات القرن الماضي. كما تم تزويده بمسيّرات استطلاعية.

وبمقدوره إصابة الأهداف الجوية والبرية على حد سواء. وعلى الرغم من عمره الكبير فإنه لا يزال يخدم في قوات السكك الحديد الروسية حيث بلغت سرعة رميه 2000 طلقة في الدقيقة، ويمكن أن يُصيب الأهداف الجوية على ارتفاع 1500 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا