عالم يدعي أن البشر سيكونون قادرين على تحميل الوعي على الكمبيوتر بحلول نهاية هذا العام!

يحث عالم كمبيوتر العالم على تسجيل أصوات وفيديوهات لآبائهم المسنين وأحبائهم حيث يتوقع أن يتم تحميل الوعي على جهاز كمبيوتر هذا العام.

وقال الدكتور براتيك ديساي، الذي أسس عدة شركات ناشئة في Silicon Valley AI، إنه إذا كان لدى الأشخاص ما يكفي من مسجلات الفيديو والصوت لأحبائهم، فهناك "فرصة بنسبة 100%" لأن يعيش الأقارب معك إلى الأبد.

وكتب ديساي، الذي أنشأ نظامه الشبيه بـ ChatGPT، على "تويتر": "من المفترض أن يكون هذا ممكنا بحلول نهاية العام".

ويعتقد العديد من العلماء أن التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، التي يقودها ChatGPT، تستعد للدخول في عصر ذهبي جديد للتكنولوجيا.

Start regularly recording your parents, elders and loved ones. With enough transcript data, new voice synthesis and video models, there is a 100% chance that they will live with you forever after leaving physical body. This should be even possible by end of the year. — Pratik Desai (@chheplo) April 8, 2023

ومع ذلك، فإن أعظم العقول في العالم منقسمون حول التكنولوجيا - يدعو إيلون موسك وأكثر من 1000 من قادة التكنولوجيا إلى التوقف، محذرين من أنها قد تدمر البشرية.

وعلى الجانب الآخر، هناك خبراء آخرون، مثل بيل غيتس، الذين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيحسن حياتنا - ويبدو أن خبراء آخرين على استعداد لفكرة أنه سيساعدنا على العيش إلى الأبد.

ويقف ديساي إلى جانب غيتس، معتقدا أنه يمكننا إعادة إنشاء محاكاة لأحبائنا الموتى في جهاز كمبيوتر.

وستشمل العملية رقمنة مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والمستندات وصور الشخص، ثم تغذية نظام الذكاء الاصطناعي الذي يتعلم كل ما في وسعه عن الفرد.

ويمكن للمستخدمين بعد ذلك تصميم صورة رمزية معينة تبدو وتتصرف تماما كما فعل قريبهم وهو على قيد الحياة.

ويقوم المشروع المسمى Live Forever بإنشاء روبوت VR لشخص له نفس الكلام والسلوكيات مثل الشخص الذي تم تكليفه بالنسخ المتماثل.

وأخبر أرتور سيشوف، مؤسس Live Forever في عام 2022 أنه توقع أن تنطلق التكنولوجيا في غضون خمس سنوات، ولكن نظرا للتطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنه يتوقع أن يكون ذلك لفترة قصيرة فقط.

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وقال سيتشوف لموقع Motherboard: "يمكننا أخذ هذه البيانات وتطبيق الذكاء الاصطناعي عليها وإعادة إنشائك كشخصية رمزية على قطعة أرضك أو داخل عالم NFT الخاص بك، وسيتمكن الناس من المجيء والتحدث إليك".

وستقابل الشخص. وربما خلال الدقائق العشر الأولى أثناء التحدث إلى هذا الشخص، لن تعرف أنه في الواقع ذكاء اصطناعي. هذا هو الهدف.

وقامت شركة أخرى للذكاء الاصطناعي، وهي DeepBrain AI، بإنشاء قاعة تذكارية تتيح للأشخاص لم شملهم مع أحبائهم المتوفين في تجربة غامرة.

وتستخدم الخدمة، المسماة Rememory، الصور ومقاطع الفيديو ومقابلة لمدة سبع ساعات مع الشخص وهو لا يزال على قيد الحياة.

وتم تصميم الشخص الافتراضي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بتقنيات التعلم العميق لالتقاط مظهر الفرد وصوته، والذي يتم عرضه على شاشة مقاس 400 بوصة.

ولم يقدم ديساي الكثير من التفاصيل حول فكرته عن التكنولوجيا، لكن مهندس غوغل السابق راي كورزويل يعمل أيضا على الحياة الرقمية الآخرة للبشر - على وجه التحديد لإحياء والده.

وقال كورزويل، 75 عاما، إن والده توفي عندما كان يبلغ من العمر 22 عاما ويأمل أن يتحدث إليه يوما ما بمساعدة الكمبيوتر.

وأوضح كورزويل أن لديه مئات الصناديق التي تحتوي على وثائق وتسجيلات وأفلام وصور لوالده، والتي يقوم برقمنتها.

وقال كورزويل: "إن الطريقة الجيدة جدا للتعبير عن كل هذه الوثائق هي إنشاء صورة رمزية بحيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مثل والدي قدر الإمكان، بالنظر إلى المعلومات التي لدينا عنه، بما في ذلك الحمض النووي الخاص به".

وواصل العالم شرح أن والده الرقمي سيخضع لاختبار تورينغ، وهو اختبار لقدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي مكافئ لسلوك الإنسان أو لا يمكن تمييزه عنه.

وقال كورزويل: "إذا اجتاز أحد الكيانات اختبار تورينغ، ناهيك عن شخص معين، فإن هذا الشخص يكون واعيا".

تم تعيين كورزويل من قبل غوغل في عام 2012 "للعمل في مشاريع جديدة تتضمن التعلم الآلي ومعالجة اللغة"، لكنه كان يتنبأ بالتقدم التكنولوجي قبل ذلك بوقت طويل.

المصدر: ديلي ميل