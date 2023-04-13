العلماء الروس يكتشفون "بكتيريا تتغذى على النفط" قد تشكل حلا لأخطر الكوارث البيئية!

تمكن علماء من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية من اكتشاف أنواع من البكتيريا بإمكانها تحليل النفط والزيوت النفطية.

وجاء في بيان صادر عن الجامعة: "اكتشف علماء من جامعتنا في بحر اليابان أنواعا من البكتيريا المقاومة للصقيع والقادرة على تحليل النفط وامتصاص الزيوت النفطية، هذا الأمر قد يمكّن مستقبلا من تطوير منتج بيولوجي لتنقية المياه ومعالجة كوارث التلوث النفطي".

وأضاف البيان "في إطار دراسة واسعة النطاق تمكن العلماء في معهد المحيطات العالمية التابع لجامعتنا من اكتشاف بكتيريا لها القدرة على تحليل المركبات الزيتية المتنوعة، وأجروا دراسات على أنواع الكائنات الحية الدقيقة المؤكسدة للهيدروكربونات، واكتشفوا 12 نوعاً من البكتيريا منها: Idiomarina maritima، و Gracilibacillus massiliensis، و Lechevaleria flava، و Jeotgalibacillus marinus وغيرها، وإن فك الشيفرات الجينية لهذه الأنواع من البكتيريا سيجعل من الممكن فهم آليات عمل الجينات والإنزيمات المشاركة في تحليل النفط في بحار منطقة الشرق الأقصى الروسي".

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وحول الموضوع قالت، أنجيلينا ميدفيديفا، الباحثة وطالبة الماجستير في معهد المحيطات العالمية التابع لجامعة الشرق الأقصى الروسية: "في هذه المرحلة من الدراسات لا نخطط لتعديل جينات البكتيريا، بل تتركز مهمتنا على تطوير منتج بيولوجي لتنظيف مياه بحر اليابان، وبناء على النتائج التي سنتوصل إليها سيمكن تطوير تقنيات فعالة لمعالجة التلوث النفطي في مياه البحار".

المصدر: نوفوستي