روسيا تطور تقنيات ليزرية جديدة للأغراض الطبية والعلمية

أعلنت مؤسس "روستيخ" الروسية أنها تعمل على مشروع لتطوير تقنيات ليزرية جديدة ستستخدم في المجالات الطبية وعدة مجالات علمية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "تتعاون شركة Shvabe التابعة لمؤسستنا مع الأكاديمية الروسية للعلوم على تطوير تقنيات الليزر الكمومي المتتالي، هذه التقنيات تساعد في الكشف عن المواد الكيميائية، ويمكن استخدام الجيل الجديد منها في الاجهزة الطبية للتشخيص المتقدم، ومعدات مراقبة البيئة، وفي مجالات أبحاث الفضاء، وعدد من المجالات العلمية".

وأشار البيان إلى "أن أجهزة الليزر الكمومي تعمل ضمن نطاقات مختلفة لطول الموجات الإشعاعية، ويمكنها أن تحسن بشكل فعال عمل أنظمة التحليل الطيفي وأنظمة تحليل الغاز وأنظمة التصوير واستشعار الأرض عن بعد، وكذلك عمل أنظمة مراقبة جودة المواد الغذائية".

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وحول الموضوع قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روستيخ"، أوليغ يفتوشنكو :" تساعد هذه التقنيات الواعدة الأطباء على البحث عن علامات أمراض المختلفة، ويمكن استعمال هذه التقنيات أيضا في تجارب الأبحاث الفضائية والفلكية، كدراسة محتوى الأكسجين الذري في الفضاء بين النجوم. مجالات استخدام الليزر الكمومي واسعة للغاية. ويمكن اعتماد هذه التقنيات أيضا في المجالات المتعلقة بصناعة النفط والغاز، وفي علم الفلك وعلوم الأحياء والبيئة وغيرها من المجالات العلمية المتنوعة".

المصدر: سلاح روسيا