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العلماء الروس يختبرون تقنيات جديدة تساعد على وقف النزيف ومعالجة الجروح

الصحة

العلماء الروس يختبرون تقنيات جديدة تساعد على وقف النزيف ومعالجة الجروح
Sputnik valery maelnikov
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تمكن الخبراء في الجامعة الوطنية الروسية للبحوث التقنية من تطوير تقنية جديدة يمكن استخدامها في الحالات الطارئة لوقف النزيف ومعالجة الجروح.

وحول الموضوع قال المهندس في قسم الأبحاث الهندسية الطبية والحيوية في الجامعة ، تيمور أيديمير :"تمكن الخبراء في الجامعة من تطوير جهاز إلكتروني على هيئة مسدس  يمكن استعماله لوقف النزيف ومعالجة الجروح في الحالات الطارئة. بمساعدة هذا الجهاز يمكن حقن مسكنات الألم ومضادات الجراثيم وغيرها من المواد اللازمة لعلاج الجروح، وعند استعمال هذا الجهاز في معالجة الجروح يمكن خلق مادة نشطة بيولوجيا تشكل غشاء يمنع العدوى ويسرع آلية الشفاء".

العلماء الروس يختبرون تقنيات جديدة تساعد على وقف النزيف ومعالجة الجروح
Sputnik valery melnikov

وأضاف "الجهاز قابل للاستخدام في حالات الإصابات الخفيفة والمتوسطة،  قبل البدء باستخدامه يتم ملء محقنتين بسعة 20 ملم بالبوليمرات الحيوية والمستحضرات الطبية، ومحقن ثالث بعامل تشبيك خاص لهذه المواد، وعند الضغط على الزناد يقوم نظام من الموجات فوق الصوتية بتجميع المكونات، فتتشكل لدينا مادة بوليميرية يمكن أن توقف النزيف وتسرع عملية تجديد الأنسجة.. وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات المخبرية إلى أن استخدام هيدروجيل مكون من عنصرين يسرع التئام الجروح والحروق".

العلماء الروس يختبرون تقنيات جديدة تساعد على وقف النزيف ومعالجة الجروح
Sputnik valery melnikov
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ويشير مطورو الجهاز الجديد إلى أن الجهاز يحتوي بطاريات داخلية يمكن شحنها عبر منافذ USB، وأن صناعة هيكله الأساسي بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد ستقلل من تكلفة إنتاجه في المستقبل.

المصدر: rozetked

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