روسيا تطور تقنيات ميدانية مميزة لإنعاش المصابين في الحالات الطارئة

أعلن مركز أبحاث الكيمياء التطبيقية التابع لمؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير أجهزة ميدانية صغيرة قادرة على إنعاش وإنقاذ أرواح الأشخاص الذين يتعرضون للحوادث.

وجاء في بيان صادر عن المركز "تمكن الخبراء في مركزنا من تطوير جهاز استنشاق محمول صغير يسمح بتقيدم الأوكسيجين للمرضى والمصابين أثناء تلقيهم للإسعافات الأولية في الحالات الطارئة.. الجهاز عبارة عن مولد أوكسجين كيميائي موضوع في درع واق من الحرارة، يمكن استعماله مع أقنعة التنفس الخاصة بالإنعاش، ويأتي على شكل اسطوانة قطرها 70 ملم، وطولها 200 ملم، ومركزنا هو المؤسسة الروسية الوحيدة التي تقوم بتطوير مولدات الأوكسيجين من هذا النوع المخصصة لمعدات الطيران".

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وتبعا للمدير التنفيذي لمؤسسة "روستيخ" أوليغ يفتوشينكو فإن " الجهاز الجديد يمّكن من تقديم خدمات إنعاش المصابين في الأماكن التي يصعب وصول المعدات الطبية إليها أحيانا، وفي ساحات المعارك أيضا، وبالرغم من حجمه الصغير ووزنه الذي يبلغ 700 غ، يمكنه توليد 120 ليتراً من الأوكسيجين على مدى 20 دقيقة لإنعاش المصابين".

وقد تم تطوير الجهاز الجديد على أساس مولدات الأوكسيجين التي تستخدم في أنظمة الطوارئ في الطائرات المدنية والعسكرية، وتعتمد طريقة الحصول على الأكسجين في هذه الأجهزة على التحليل التحفيزي الحراري لمادة كيميائة صلبة.

المصدر: روستيخ