العقل البشري يخلق ذاكرة خاطئة بعد بضع ثوان فقط من الحدث!

وجدت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة أمستردام الهولندية أن الذاكرة البشرية يمكن أن تتلاشى حتى بعد بضع ثوان من أحداث معينة.

وقد يخطئ الناس في تذكر الأحداث، غالبا في غضون ثوان، ويعيدون تشكيل الذكريات لتناسب توقعاتهم.

وأظهرت الدراسات السابقة أن تصور الناس لما يحيط بهم يمكن أن يتشكل من خلال توقعاتهم، ما قد يؤدي إلى الأوهام. كما أن ذكريات الأشخاص الطويلة المدى يمكن تشكيلها لتناسب توقعاتهم، وفي بعض الأحيان تولد ذكريات خاطئة.

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ومع ذلك، فمن المفترض عموما أن الذكريات القصيرة المدى التي تشكلت من الإدراك قبل ثانية أو ثانيتين فقط تمثل بدقة المنطقة المحيطة، كما قال علماء، بما في ذلك من جامعة أمستردام في هولندا.

وفي الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة PLOS، وجد العلماء أن الناس يمكن أن يرتكبوا أخطاء في التذكر بعد بضع ثوان فقط، وهي ظاهرة أطلق عليها الفريق اسم "أوهام الذاكرة القصيرة المدى" (STM).

وكشفت الدراسة أنه في غضون الإطار الزمني القصير الذي يبلغ ثانية واحدة أو ثانيتين، يمكن للناس الانتقال من الوصف الموثوق به لما كان موجودا بالفعل إلى الإبلاغ بشكل خاطئ عما توقعوه بدلا من ذلك.

وأشارت الدراسة إلى أنه عند وجود توقعات قوية حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها العالم، فقد تبدأ ذكريات الناس في التلاشي حتى في غضون بضع ثوان وملء المعلومات الباهتة بتوقعاتهم.

وقال الدكتور مارت أوتين، المؤلف الأول للدراسة من جامعة أمستردام: "حتى على المدى القصير، قد لا تكون ذاكرتنا موثوقة تماما. خاصة عندما تكون لدينا توقعات قوية حول ما يجب أن يكون عليه العالم، عندما تبدأ ذاكرتنا في التلاشي قليلا، حتى بعد ثانية ونصف، ثانيتين، وثلاث ثوان، ثم نبدأ بالملء بناء على توقعاتنا".

Human memory may be unreliable after just a few seconds, scientists find | Neuroscience | The Guardian https://t.co/VNOY1w0PBX — Gregg Caruso (@GreggDCaruso) April 6, 2023

وكتب أوتين وزملاؤه في مجلة PLOS، أن الأبحاث السابقة أظهرت أنه عندما يُعرض على الأشخاص صور حروف معكوسة، فإنهم غالبا ما يبلغون عن رؤية الحرف في اتجاهه الصحيح، وهو ما سلط الضوء على "الوهم"، ولكن العلماء اشتبهوا في أن هذه الذاكرة المضللة حدثت بسبب عدم رؤية المشاركين للشكل بشكل صحيح.

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وأوضح أوتين وزملاؤه: "اعتقدنا أنه من المرجح أن يكون تأثيرا على الذاكرة". ولمزيد من التحقيق، أجرى العلماء أربع تجارب.

في البداية، تم فحص المشاركين للتأكد من أنهم قادرون على إكمال مهام الذاكرة المرئية الأساسية قبل عرض دائرة فيها ستة أو ثمانية أحرف عليهم، واحد أو اثنان منها عبارة عن أشكال معكوسة للأحرف.

وبعد ثوان، عُرض على المشاركين دائرة ثانية من الأحرف طُلب منهم تجاهلها، وكان هذا بمثابة إلهاء.

وبعد ذلك، كان عليهم تحديد شكل مستهدف من قائمة الخيارات التي كانت موجودة في موقع معين في الدائرة الأولى، وكذلك تقييم مدى ثقتهم في هذا الاختيار.

ووجد العلماء أن المشاركين يبلغون بثقة عالية بأنهم رأوا النظير الحقيقي للصورة المعكوسة. وكشفت نتائج 23 مشاركا ممن أبلغوا عن ثقة عالية في إجاباتهم أن الخطأ الأكثر شيوعا هو اختيار الشكل المعكوس للشكل المستهدف.

وقال العلماء إن الخطأ كان مدفوعا بمعرفة المشاركين السابقة بالأبجدية التي تشكل توقعاتهم وليس بسبب أوجه التشابه في الأشكال.

وكتب الفريق: "يبدو أن أوهام الذاكرة هذه ناتجة عن معرفة العالم وليس التشابه البصري".

وأظهرت تجارب أخرى أيضا أن الذكريات الوهمية من الحرف الزائف إلى الواقعي أكثر انتشارا من الذكريات الوهمية الواقعية إلى الزائفة.

وأشار العلماء إلى أن "النتائج مجتمعة تظهر أن المعرفة العالمية يمكن أن تشكل الذاكرة حتى عندما تكون الذكريات قد تشكلت للتو".

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وكشفت النتائج أن الذكريات الوهمية يمكن أن تنشأ حتى عندما يكون التحفيز البصري بعيدا عن الأنظار لفترات قصيرة جدا من الوقت، ما يشير إلى أن الذكريات الأخيرة للناس عرضة للذكريات الوهمية.

ويغير دماغ الإنسان الذكريات وفقا لما يتوقع رؤيته. ونظرا لأن الأشخاص الذين شملتهم الدراسة كانوا على دراية كبيرة بالأبجدية الغربية، فقد توقعت أدمغتهم أن ترى الحروف في اتجاهها الفعلي.

وارتفع عدد الأخطاء مع زيادة فترة التأخير، أو مستوى الإلهاء، في التجربة - ولكن فقط عندما يكون شكل الهدف حرفا معكوسا.

يقول العلماء إن هذا يشير إلى أن الأخطاء تعود لا إلى كيفية إدراك المشاركين للأشكال ولكن إلى ذاكرتهم القصيرة المدى، نظرا لأن الإدراك نفسه لا ينبغي أن يتدهور بمرور الوقت.

ويضيفون أن الثقة العالية التي أبلغ بها المشاركون عن إجاباتهم تستبعد أيضا احتمال أن تكون النتائج مجرد تخمين للمشاركين.

ويأمل الفريق الآن في التحقيق في ما إذا كانت التأثيرات المماثلة تصمد في مواقف العالم الحقيقي، ولأنواع أخرى من التذكر.

المصدر: ذي غارديان