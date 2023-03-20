 
مباشر
عاجل
شي جين بينغ: روسيا حققت تقدما وازدهارا بفضل بوتين

العلماء: شيخوخة الدماغ مرتبطة بخلل في البروتينات في خلايا منطقة ما تحت المهاد

الصحة

العلماء: شيخوخة الدماغ مرتبطة بخلل في البروتينات في خلايا منطقة ما تحت المهاد
cspsid-pechatniki.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uyn6

أظهرت الدراسات أن تركيز بروتين MEN1 في خلايا منطقة ما تحت المهاد في الدماغ يتناقص مع تقدم العمر، ما يؤدي إلى تطور التهابات مختلفة.

واكتشف علماء الأحياء الجزيئية الصينيون أن خللا في بروتين MEN1 في الخلايا العصبية في منطقة ما تحت المهاد، بصفته المركز الهرموني للدماغ ، يؤدي إلى تسريع العمليات المرتبطة بتآكل الجهاز العصبي وظهور الشيخوخة.

وقال الباحثون في دراسة نشروها في مجلة PLOS Biology ، إنه يمكن إبطاء هذه العمليات بمساعدة "سيرين" باعتباره أحد الأحماض الأمينية الهامة.

إقرأ المزيد
هل يمكن أن يسلب فيروس كورونا قدرة الناس على التعرف على الوجوه؟!
هل يمكن أن يسلب فيروس كورونا قدرة الناس على التعرف على الوجوه؟!

واتفق العلماء على أن بروتين MEN1 والجين الذي يحمل نفس الاسم مسؤولان عن قمع العمليات المرتبطة بتطور الأورام السرطانية، كما إنهما ينظمان عملية التمثيل الغذائي داخل الخلايا العصبية في منطقة ما تحت المهاد. ووجد الأستاذ المساعد في جامعة "شيامن" الصينية (لا ايغي)  وزملاؤه أن الاضطرابات في إنتاج MEN1 تزيد من تطور الالتهابات في الدماغ.

وأظهرت الدراسات أن تركيز جين MEN1  في خلايا منطقة ما تحت المهاد يتناقص مع التقدم في العمر، ما يؤدي إلى كثرة تطور الالتهابات، وكذلك إلى انخفاض في تركيز الحمض الأميني "السيرين" في الأنسجة.

وقد أدى التنشيط الإجباري لهذا الجين إلى قمع العمليات الالتهابية في الأنسجة العصبية لفئران المختبر وإبطاء شيخوخة أدمغتها. وتمكّن العلماء من تحقيق تأثير مماثل عن طريق إضافة "سيرين" إلى النظام الغذائي للفئران المسنة ، مما أدى إلى تحسين قدراتها المعرفية، بما في ذلك التخلص من النسيان الذي تتميز به الشيخوخة. واستطاعت الفئران المسنة " التي اعتادت على  النظام الغذائي الذي يتضمن "السيرين" طريقها للخروج من المتاهة بسرعة الشباب نفسها.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى الكرملين ويجتمع مع الرئيس بوتين