تركيا تدشن "TCG Anadolu".. أول حاملة مسيرات برمائية

أعلنت تركيا عن تدشين سفينة "TCG Anadolu"، وهي أول حاملة مسيرات هجومية ومتعددة الاستخدامات في العالم.

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و"TCG Anadolu"، هي سفينة هجومية برمائية (حاملة برمائية) بدأ مشروع بنائها عام 2015 بحوض توزلا لبناء السفن في اسطنبول، وتصل نسبة المساهمة المحلية في بنائها إلى 70%، وشاركت في إنشائها 131 جهة فرعية، إلى جانب مساهمات جامعات ومراكز أبحاث تركية.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فإن سفينة "TCG Anadolu" هي هجومية برمائية حاملة للطائرات ومتعددة الاستخدامات، بطول 231 مترا وعرض 32 مترا والحد الأقصى لحمولتها يبلغ 27 ألف طن و436 كيلو غراما وفيما تصل السرعة القصوى إلى 20.5 عقدة.

وبإمكان السفينة حمل 94 مركبة عسكرية، وتستوعب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، وحظيرتها تستوعب 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، كما تستطيع نقل قوة عسكرية بتعداد كتيبة على الأقل، إلى مناطق الأزمات المحتملة، دون تلقي أي إسناد من القاعدة الرئيسية

وتضم السفينة مستشفى وغرف عمليات تمكنها من نقل المساعدات الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية.

ومن المقرر أن تدخل سفينة "TCG Anadolu"، ترسانة الجيش التركي، الاثنين، بمراسم يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: الأناضول