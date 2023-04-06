شركة البترول التركية: ستكون دولتنا مستقلة في مجال الطاقة في 20 أبريل 2023

أعلنت شركة البترول التركية عن الانتهاء من أعمال مد الأنابيب في قاع البحر، من أجل نقل غاز البحر الأسود إلى البر.

وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت الشركة: "تم الانتهاء بنجاح من عملية إنزال الأنابيب التي تربط قاعدتنا للطاقة في البحر الأسود بمرفق حقل غاز صقاريا في البر"، لافتة إلى أن تركيا ستكون مستقلة في مجال الطاقة في 20 أبريل 2023.

وقامت السلطات التركية في يونيو 2022 بإنزال أول أنبوب في مياه البحر الأسود من أجل نقل الغاز الطبيعي قبالة ولاية زونغولداق شمالي البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد وسط البحر الأسود، باحتياطي بلغ 710 مليارات متر مكعب.

ومن المتوقع أن يتم نقل الغاز التركي المكتشف في البحر الأسود بمراسم في 20 أبريل يحضرها أردوغان.

المصدر: الأناضول