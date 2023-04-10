روسيا تطور دروعا مزدوجة تتحمل كيلوغرامين من المتفجرات

ابتكر المهندسون في صناعة الأسلحة الروسية دروعا مزدوجة ستستخدم في نماذج واعدة من المعدات الحربية الحديثة وتتحمل انفجار كيلوغراميْن من مادة التروتيل المتفجرة.

أعلنت ذلك إدارة شركة "أرزاماس" الروسية لدى تقديم تقرير لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي قام بزيارة ميدانية تفقدية للشركة.

وأشار صناع الأسلحة أثناء إطلاع وزير الدفاع على مبتكراتهم، إلى أن الدروع المبتكرة تتحمل انفجار كيلوغراميْن من مادة التروتيل المتفجرة والإصابة بالذخائر الخارقة الحارقة، وكما إنها تضمن حماية مبرّد المحرك وغطائه ودواليب العربة وتحمي كذلك أفرادها من مختلف وسائل التدمير، بما في ذلك نيران الأسلحة الخفيفة وشظايا القذائف وألغام مدافع الهاون.

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وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن وزير الدفاع الروسي، سرغي شويغو تفقد كذلك المعامل التي تتخصص في إنتاج المعدات الحربية وذخائر المدفعية والقنابل الجوية بمختلف أنواعها.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع أوكل أثناء زيارته الميدانية إلى إدارة مجمع الصناعات الدفاعية الروسية مهمة تصميم مدرعات خاصة يمكن استخدامها لأغراض مختلفة، بما في ذلك نماذج منها تستخدم كعربات اتصال وإسعاف وحتى عربات تقدم خدمات للأفراد.

وزار وزير الدفاع كذلك شركة تتخصص في إنتاج منظومات "سونتسيبيوك " (توس – 1 آ) المطوّرة التي وصلت نماذج أولى منها إلى الوحدات العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، وقال الخبير العسكري، فاسيلي دانديكين إن هذه المنظومة تستخدم مزيجا خاصا قادرا على حرق المواقع المحصنة وإصابة أفراد العدو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا