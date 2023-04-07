الروس يستعرضون حماية دبابة "تي – 80" من الدرونات الانتحارية

استعرض أفراد كتيبة الدبابات في فيلق "دونيتسك" الأول الروسي أجهزة حماية مبتكرة تم وضعها على دبابة "تي-80" من شأنها حماية الدبابة من أي درونات انتحارية تهاجمها من الأعلى.

وخلافا لـ"للمظلات الابتكارية" سابقاً، فإن التصميم الذي تم وضعه على البرج المدرع للدبابة يعتبر أكثر إتقانا ويحمي الدبابة من كل الاتجاهات.

يذكر أن العدو يستخدم في الأونة الأخيرة أكثر فأكثر درونات FPV التي تحمل متفجرات أو قنابل من طراز "لوتش" عادة ما تستخدمها قاذفات القنابل "إر بي غي – 7".

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وتخصّص الشبكات التي تم تركيبها على دروع الدبابة لمكافحة مثل هذه الأسلحة بالتحديد.

جدير بالذكر أن أفراد طاقم الدبابة يعملون دائما على إدخال تعديلات في تصميمها. ومن المعلوم أن تصميم دبابة "تي – 80" المنتجة على دفعات لم يكن يقضي بوجود أجهزة للحماية الدينامية على جانبي الدبابة، أما الآن فصارت أجهزة "كونتاكت" للحماية الدينامية تحمى الدبابة من جانبيْها ومؤخرتها.

يذكر أن دبابات "تي – 80 بي في" تستخدم بنشاط في مناطق العملية العسكرية الخاصة. وقد أظهرت إمكاناتها العالية بفضل سرعتها وقابليتها للمناورة وقدرتها النارية العالية.

إضافة إلى ذلك يستخدم الجيش الروسي دبابات "تي – 80 بي في إم" المطورة المزوّدة بمحرك يُنتج قوة 1250 حصانا وما يسمى بـ"الدروع النفاثة" وأجهزة قيادة النيران الحديثة وأجهزة الرؤية الليلية التي تسمح بإصابة الأهداف ليلا ونهارا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا