روسيا تطوّر عربة الإصلاح والإجلاء

تحصل المدرعات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة على أجهزة حماية إضافية.

وعلى سبيل المثال فإن ناقلات الأفراد المدرعة "بي تي إر – 82 آ" وعربتي المشاة القتالية "بي أم بي – 2 و3" تم تزويدها بشبكات واقية مضادة للذخائر الجوفاء، وتم وضعها على القسم الأمامي والجنبيْن والبرج المدرع.

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وتخفّض تلك الخطوات إلى حد بعيد من فاعلية مختلف الصواريخ التي تُطلقها قاذفات الصواريخ اليدوية والثابتة.

وقد نشرت مؤخرا شبكة الإنترنت صورة فوتوغرافية أظهرت مدرعة الإصلاح والإجلاء " بريم – 1 إم" ذات مظهر خارجي غير عادي، وذلك بسبب أنها حصلت على أجهزة الحماية "كونتاكت" المتوزعة في أعلى دروعها الأمامية. أما شبكاتها الجانبية فتشبه تلك التي تمتلكها دبابة "تي – 72 بي 3 إم".

يذكر أن القاطرات المدرعة كهذه تلعب أكثر فأكثر دورا ملحوظا في المعركة حيث يتم بمساعدتها قطر الدبابات المصابة وغيرها من المدرعات إلى الخطوط الخلفية ليقوم أفراد وحدات الإصلاح بإصلاحها وإعادتها إلى ميدان القتال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا