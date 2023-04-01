اكتشاف نوع جديد من البكتيريا القديمة في بيلاروس عمره 530 مليون عام

اكتشف العلماء الروس من معهد الجيولوجيا وعلم الأرض في عصر ما قبل الكمبري موقعا جديدا للكائنات الحية الدقيقة القديمة.

والتي عاشت في حوض البحر على أراضي بيلاروسيا المعاصرة منذ 539-529 مليون سنة.

أفادت بذلك، إيلينا جولوبكوفا، رئيسة مختبر علم الصخور والطبقات الحيوية بمعهد الجيولوجيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وقالت:" تم اكتشاف كائنات حية جديدة لم تكن معروفة من قبل، وهي عبارة عن أنبوب مجوف يلتف حوله تشكيل أسطواني رفيع في لولب. وكان يمكن أن يتسطح هذا التشكيل في الأرض ويكتسب شكلا يشبه شريطا".

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واكتشف العلماء مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة داخل بئر Severo-Polotskaya، الذي تم حفره عام 2019 في شمال بيلاروس. كان هذا البئر ضروريا لدراسة تاريخ منصة أوروبا الشرقية (جزء من قشرة الأرض)، والتي تشمل الأراضي الشرقية لبولندا وأوكرانيا وبيلاروسيا ودول منطقة البلطيق والجزء الأوروبي من روسيا.

كما اكتشف العلماء داخل البئر على عمق 479-340 مترا، بالإضافة إلى نوع جديد من الكائنات الحية الدقيقة، بقايا من البكتيريا الزرقاء والطحالب والفطريات والكائنات الدقيقة التي تشبه الفطريات، وكائنات دقيقة مختلفة من أصل بيولوجي غير واضح، وكذلك آثارا لزحف للحيوانات المختبئة.

وأكدت الخدمة الصحفية لـمعهد الجيولوجيا أن البيانات الجديدة التي تم الحصول عليها لها أهمية علمية كبيرة، وبمساعدتها يمكن تتبع تطور الكائنات الحية بدقة أكبر في المراحل الأولى من تكوين المحيط الحيوي للأرض.

وقد تم نشر نتائج الدراسة في مجلة Springer لعلم الأحفوريات.

المصدر: تاس