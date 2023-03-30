كيف يتم خرق دروع دبابة "ليوبارد" ( فيديو)

تمتلك دبابات Leopard 1A5 الألمانية التي تعهدت ألمانيا بتسليم 88 نموذجا قديما منها لجيش نظام كييف دروعا ضعيفة للغاية وفقا للمعايير الحديثة.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي قد نشرت قبل بدء العملية العسكرية الخاصة مقاطع فيديو أظهرت اختبارات تلك الدبابات التي تعرضت للقصف من قبل دبابات Leopard 2A5DK الدانمركية الألمانية الصنع المزوّدة بمدافع عيار 120 ملم الملساء الماسورة. واستخدمت عند ذلك قذائف DM33 الخارقة الدروع القادرة على اختراق الدروع بسمك 470 ملم من مسافة 2000 متر.

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تجدر الإشارة إلى أن الدبابات السوفيتية قد حظيت حتى في مطلع الثمانينيات بذخائر تتفوق مواصفاتها على مواصفات القذائف المذكورة.

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وأسفرت الاختبارات عن إصابة دبابة Leopard 1A5 في الدروع الأمامية والجانبية للبرج المدرع. وكانت الدبابة آنذاك خالية من طقم القذائف والمتفجرات، لذلك لم تتعرض للتفجير، بينما لو أصيبت في ظروف القتال الحقيقي لكانت النتيجة مؤسفة.

وأظهرت الثقوب الناشئة نتيجة إصابة الدبابة مدى تعرض مثل هذه النماذج من الدبابات الألمانية. وتبيّن أن سمك دروع البرج المدرع بالقرب من الماسورة لا يزيد عن 100 ملم. أما الدروع الجانبية فلا يفوق سمكها 60 ملم.

وإذا أخذنا في الاعتبار أن احتمال إدخال تعديلات في تصميم تلك الدبابات الألمانية احتمال ضعيف مع استثناء احتمال تزويدها ببعض الأنواع من الحماية الدينامية القادرة على التصدي للذخائر الجوفاء، فإن المدافع الروسية عيار 115 و125 ملم ستكون قادرة على إصابة دبابات Leopard 1A5 وLeopard 2A4 الأكثر تقدما بسهولة.

وبالطبع فإن دبابات "ليوبارد А6" الأمانية الحديثة تم تزويدها بدروع وأسلحة أقوى، لكن الجيش الروسي تتوفر لديه وسائل لمكافحتها بفعالية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا