قائد دبابة روسي يتحدث عن مزايا "تي – 80" الروسية في الهجوم

تحدث قائد إحدى وحدات الدبابات الروسية المدعى "أرتساخ" الذي منحته القيادة العسكرية الروسية ميدالية "الشجاعة" عن مزايا دبابة "تي – 80" الروسية التي يقودها.

وحسب "أرتساخ" فإن دبابة "تي – 80" قد أظهرت أفضل مواصفاتها في الهجوم.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن "أرتساخ" قوله إن محرك الدبابة يتم تشغيله تسخينه في دقائق معدودة وبسرعة فائقة، وإنها لا تُطلق ضجيجا وتقترب من مواقع العدو بصمت تقريبا حيث لا يمكن سماعها إلا على مسافة 100 – 200 متر. لكن عند مغادرتها مواقع العدو فإن الدبابة تطلق صوتا مدويا في اتجاه العدو، وذلك بعد تشغيل محركها التوربيني الغازي.

ودخل النموذج الأساسي لدبابة "تي – 80 " الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1976 بعد أن تم تزويدها بمحرك توربيني قوي ومدفع أملس الماسورة عيار 125 ملم.

وكان اختلافها الرئيسي عن الدبابات السوفيتية الأخرى في استخدام محرك توربيني يولد قوة 1000 حصان. وبالإضافة إلى ذلك، كانت "تي-80" أول دبابة سوفيتية استخدمت أجهزة الحماية الديناميكية المدمجة. ويضم طاقم الدبابة 3 أفراد.

يذكر أن دبابات "تي - 80" المطورة التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة تم تزويدها بأجهزة الرؤية الليلية التي تسمح برصد الأوضاع القتالية ليلا ونهارا، كما تم تزويدها بأجهزة الحماية الدينامية التي تحمي جنزير الدبابة وبالشبكة المضادة للقذائف الجوفاء التي تحمي برجها المدرع.

وعلاوة على ذلك فإن الدبابة الجديدة حصلت على أجهزة التصويب الحديثة من طراز "سوسنا – أو".

المصدر: رامبلر