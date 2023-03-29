إيران تعلن عقد صفقة شراء مقاتلات "سو-35" الروسية

أعلنت إيران عن اقتناء دفعة من مقاتلات "سو-35" الروسية المتعددة المهام. وتتسلم طهران نهاية مارس الجاري أول دفعة منها.

أفادت بذلك وكالة IRNA الإيرانية نقلا عن بيان تقدمت به بعثة جمهورية إيران الإسلامية في منظمة الأمم المتحدة.

وقد علّق على تلك الصفقة متحدثا لمجلة "أرميسكي ستاندارت" رئيس مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات روسلان بوخوف الذي أشار إلى أن إيران تواجه العقوبات الغربية على مدى ما يزيد عن 40 عاما.

ووفقا لما جاء في قرار مجلس الأمن الأممي تم رفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة العادية الكلاسيكية لإيران. لذلك ليس هناك شيء يمكن أن يمنع إيران من عقد تلك الصفقة.

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وأضاف الخبير العسكري الروسي أن إيران قد اختارت أحدث طائرة وهي "سو-35"، الأمر الذي سيزيد بالطبع من قدرة سلاح الجو الإيراني.

جدير بالذكر أن الطيارين الإيرانيين يحلّقون إلى حد الآن بطائرات سوفيتية الصنع من طراز "ميغ – 29" اشترتها إيران مطلع التسعينيات أو بطائرات حربية أمريكية قديمة اشترتها إيران قبل عام 1979 ويحاول الجيش الإيراني الحفاظ على حالتها التقنية جيدة. فيما لم تذكر الوكالة الإيرانية كمية الطائرات التي اشترتها إيران.

يذكر أن مقاتلات "سو-35" من الجيل 4++ تم تصميمها لتكون متعددة المهام وتحقق تفوقاً في مختلف المهمات الجوية، وتكون قادرة على تقديم الدعم والإسناد لمختلف القوات العسكرية، ويشمل تسليحها أنواعا مختلفة من الصواريخ والذخائر من نوع "جو- جو" و"جو-أرض" وصواريخ فائقة الدقة مضادة للسفن.

ومن مميزات " سو-35" أننها زودت بمجموعة من أنظمة القيادة المعلوماتية الإلكترونية والرادارية الحديثة ذات الهوائي الشبكي والمحرك الذي يمكن أن يغير اتجاه قوة الدفع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا