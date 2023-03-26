انطلاق خط تجميع اختباري للبولي-إيثيلين العالي الجزيئات في روسيا

أطلق المصنع التابع لشركة "سبيتس ماتيريالي" (مواد خاصة) في بطرسبورغ يوم 23 مارس أول خط تجميع اختباري في روسيا للبولي-إيثيلين عالي الجزيئات.

ويمكن استخدامه في تصنيع مختلف المعدات والأجهزة التي لها علاقة بالوقاية المدرعة.

وجاء في بيان نشره المصنع أن تلك المواد الخاصة قد تستخدم لإنتاج مختلف الألواح المدرعة والخوذات المقاومة للرصاص والمواد المركّبة الفائقة المتانة.

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يذكر أن شركة "سبيتس ماتيريالي" الروسية تتخصص في إنتاج المواد الخاصة للجيش الروسي في إطار الحجوزات الدفاعية، وتُنتج السترات والخوذات المدرعة للجندي وكذلك تصاميم تستخدم لحماية منشآت الصناعة وضمان سلامة المنشآت الحكومية الهامة.

يذكر أن البولي-إيثيلين العالي الجزيئات عبارة عن مادة تتقدم من حيث مواصفاتها الأساسية على غالبية مثيلاتها الأجنبية، ويفتح استخدامها في السترات الواقية والسيارات والزوارق إمكانات واسعة أمام المستهلكين.

جدير بالذكر أن شركة "سبيتس ماتيريالي" (المواد الخاصة) تضم معهدا للبحوث العلمية ومصنعا للمواد الخاصة ومركزا لتجريبها وكذلك مركزا للوقاية المدرعة، ومن بين منتجاتها وسائل حماية من الانفجار وأجهزة ضد الصدمات الكهربائية ومعدات لحماية المحطات الكهروذرية وغيرها من المعدات والأجهزة المهمة.

المصدر: تاس