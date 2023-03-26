الصين.. اكتشاف أساس مبانٍ عمرها 5500 عام

اكتشف علماء الاثار في مقاطعة شانشي الواقعة شمال الصين بقايا أبنية عمرها 5500 عام.

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وتشير وكالة شينخوا الصينية إلى أن هذه الأبنية تعود إلى حضارة يانغشاو من العصر الحجري الحديث والتي كانت قائمة قبل 5000-7000 عام.

ويقول وانغ بوغون، رئيس المشروع الأثري: "اكتشاف اساس المباني له أهمية كبيرة لدراسة تصميم وتخطيط وتكنولوجيا البناء ووظيفة المباني في الفترة الوسطى لحضارة يانغشاو".

واتضح أن مساحة أساس أحد المباني تبلغ 39 مترا مربعا ومساحة الثاني 30 مترا مربعا. وقد عثر علماء الآثار في المبنى الأول على أجزاء عدد كبير من القطع الأثرية بما فيها أحجار الرحى والأواني الخزفية، واكتشفوا في المبنى الثاني آثار حريق.

المصدر: نوفوستي