الولايات المتحدة تمدد مدة خدمة مدمرة Arleigh Burke الرئيسية!

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية في الجيش الأمريكي قرر تمديد مدة خدمة المدمرة الأساسية من مدمرات Arleigh Burke التابعة له.

وجاء في منشور على الموقع " قررت قيادة البحرية الأمريكية تمديد عمر المدمرة الرئيسية من فئة Arleigh Burke لمدة خمس سنوات، هذه السفينة كان من المفترض أن تعمل لمدة 35 سنة في الجيش الأمريكي، أي حتى عام 2026، ولكن تقرر تمديد مدة خدمتها حتى عام 2031".

و وفقًا للأدميرال بريندان ماكلين ، قائد القوات البحرية السطحية في المحيط الأطلسي في الجيش الأمريكي " يمكن اعتبار تمديد عمر خدمة Arleigh Burke دليلاً على النجاح الشامل لبرنامج بناء السفن من هذه الفئة، وهو أيضًا مثال على التعاون الناجح للبحرية الأمريكية مع شركاء الصناعة الذين يوفرون الصيانة والتحديث في الوقت المناسب للمدمرات".

وبعد تكليفها للخدمة في يوليو 1991 عملت Arleigh Burke قرابة 30 سنة في قاعدة نورفولك البحرية في فرجينيا، وفي أبريل 2021 تم نقل السفينة إلى ميناء روتا الإسباني ، حيث توجد أربع مدمرات انتشار متقدمة تابعة للأسطول السادس للولايات المتحدة، والآن تتابع هذه السفينة أداء مهامها في تلك المنطقة.

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يبلغ إجمالي إزاحة السفينة 8900 طن، وطولها 154 مترا، وعرضها 18 م ، ودعمت بأربعة محركات توربينية غازية من نوع LM2500-30 تساعدها على الإبحار بسرعات تصل إلى 30 عقدة بحرية. .

تم تجهيز Arleigh Burke بقاذفي صواريخ عموديين من فئة Mk.41 بسعة إجمالية 90 خلية (29 + 61). وهي مصممة لاستخدام الصواريخ المضادة للطائرات SM-1MR / SM-2MR و SM-1ER / SM-2ER و SM-3، ويمكنها أيضا إطلاق صواريخ توماهوك المجنحة وصواريخ ASROC المضادة للغواصات.

المصدر: سلاح روسيا