مساحة غابات الجبال تقلصت منذ عام 2001 بنسبة 7%

توصل فريق من علماء البيئة إلى استنتاج مفاده أن مساحة غابات الجبال تقلصت على كوكبنا في 20 عاما الماضية بنسبة 7%، ما يزيد عن مساحة ألمانيا أو فرنسا.

وقد نشر العلماء نتائج دراستهم في مجلة One Earth العلمية.

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وقال الباحثون: "قمنا لأول مرة بتعميم وتنظيم نتائج دراساتنا وبالدرجة الأولى ما يخص كيفية تغير مساحة غابات الجبال وأية عوامل طبيعية أو ناتجة عن نشاط الإنسان أثرت في حالتها. وأظهرت حسابات نشرناها أن مساحة غابات الجبال تقلصت في الفترة ما بين عام 2001 وعام 2018 بنسبة 7%، ما يعادل 78 مليون هكتار. أما سرعة تراجعها فازدادت في الأعوام الأخيرة الماضية بمقدار 2.7 مرة.

ووفقا لمعلومات واردة من منظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة فإن غابات كوكبنا تفقد كل عام نحو 10 ملايين هكتار من المساحة نتيجة قطعها بالجملة والمفرق. وغالبا ما يحدث ذلك في البلدان الاستوائية بسبب ضرورات نمو اقتصادها وعولمة الاقتصاد العالمي.

وقد اهتمت مجموعة من علماء البيئة بقيادة الأستاذ المساعد في الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا في شنتشن الصينية، تسنغ زينزهونغ، بكيفية تأثير قطع الغابات، فضلا عن العوامل الطبيعية والمناخية المختلفة، على حالة الغابات الجبلية. وكان اهتمام العلماء بها يعود إلى حقيقة تفيد بأن مئات أنواع النباتات والحيوانات، لا توجد في أركان أخرى من الأرض، تعيش في تلك الغابات.

وأظهرت الدراسة التي أجراها تسنغ زينزهونغ وزملاؤه أن مساحة غابات الجبال تقلصت في الـ20 عاما الماضية بمقدار 78 مليون هكتار، ما يعادل 7% من مساحتها الإجمالية، بينما ينتج ما يقرب من نصف هذه الخسائر عن قطع الأشجار(42٪) ، كما دمّرت حرائق الغابات ما يقرب من 29٪ من الغابات الجبلية الأخرى. أما حوالي 10٪ أو 15٪ فتعود إلى أشكال مختلفة من النشاط البشري المتعلق بالزراعة.

وقد تعرضت غابات الجبال في آسيا أكثر من المناطق الأخرى، فيعود إليها حوالي نصف الخسائر. وطاول قطع غابات الجبال أوروبا بنفس القدر تقريبا، بينما تجنبت أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا في معظمهما مثل هذه المشاكل.

وفي الوقت نفسه عاد حوالي 40٪ من قطع الأشجار إلى الغابات الاستوائية، في حين تبيّن أن مساحة الغابات الجبلية التي تعرضت في مناطق المناخ المعتدل وشبه القطبي أقل بمقدار مرة ونصف المرة ومرتيْن على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد العلماء أن معدل التراجع في مساحة الغابات الجبلية بدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ بعد عام 2010، مما أدى إلى ارتفاع سرعة تقلص غابات الجبال بمقدر 2.7 مرة، أي أسرع مما كان عليه في بداية هذا القرن.

وخلص الباحثون إلى أن ذلك يشير إلى أن علماء البيئة والإدارات البيئية ذات الصلة بحاجة إلى تكثيف مكافحة إزالة الغابات في المناطق الجبلية من الأرض.

المصدر: تاس