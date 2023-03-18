"هواوي" تستبدل آلاف المكونات الأمريكية في أجهزتها بنسخ صينية

استبدلت مجموعة "هواوي" الصينية آلافا من مكوناتها التي كانت تستحصل عليها من الولايات المتحدة، بمكونات صينية الصنع، وفق ما أعلن مؤسسها في خطاب نشرته إحدى جامعات شنغهاي.

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وحظرت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الشركات الأمريكية من التعامل مع "هواوي"، وهي مورد رائد لمعدات الاتصالات والهواتف الذكية وغيرها من المعدات المتطورة، في حين فرض خلفه جو بايدن عقوبات إضافية شملت حظر بيع معدات جديدة لـ "هواوي" في الولايات المتحدة.

وكانت "هواوي" هدفا لانتقادات واشنطن بشكل متكرر في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني والتجسس.

وبالتالي، كان على الشركة أن تجد قنوات إمداد جديدة لأشباه الموصلات التي تعتبر مكونات ضرورية لتشغيل الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وأكد مؤسسها رن تشنغ فاي أن "هواوي" استبدلت أكثر من 13 ألف قطعة بنسخ صينية في السنوات الثلاث الماضية وفقا لنص نشرته جامعة جياو تونغ في شنغهاي الجمعة.

وأضاف رن في خطابه الذي ألقاه يوم 24 فبراير، أن الشركة طورت أيضا أكثر من 4 آلاف لوحة دوائر كهربائية لمنتجاتها.

وأوضح: "حاليا استقر إنتاجنا من لوحات الدوائر الكهربائية لأننا نملك احتياطيا من مكونات منتجة محليا"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وردا على سؤال من أحد الحاضرين، قال رن إنه لا تزال هناك "صعوبات في تصنيع الرقائق الإلكترونية الدقيقة المتقدمة في الصين، لذلك يتعين علينا إيجاد طرق أخرى للحاق (بالولايات المتحدة) على هذا الصعيد".

وأشار إلى أن "هواوي" أنفقت 23.8 مليار دولار على البحث والتطوير في العام 2022 وأن الشركة ستستثمر أكثر في السنوات المقبلة بفضل زيادة في الأرباح.

المصدر: أ ف ب