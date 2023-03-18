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"ملك هواتف هواوي" بكاميراته الفائقة يظهر قريبا!

العالم الرقمي و Social media

youtube/KidAndroid RH
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بدأت هواوي بالترويج لحدثها التقني القادم والذي ستكشف فيه عن هاتفها الجديد "P60 Pro" الذي سيحصل على قدرات تصوير فائقة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هواوي ستعقد حدثها التقني القادم في 23 مارس الجاري، وستكشف خلالها عن مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة والتي سيكون من ضمنها P60 Pro المجهز بتقنيات مميزة تجعله أفضل هواتف الشركة.

وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وعلى شاشة OLED بمثاس 6.6 بوصة دقة عرضها (2700/1228) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا.

ويضمن أداءه الممتاز معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2  الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128256512 غيغابايت.

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وتؤمن قدرات التصوير الممتازة لهذا الجهاز كاميرا ثلاثية العدسة بدقة (64+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير العريض، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

وعمت هواوي هاتفها بتقنيات "بلوتوث-5.2"، ومنفذين لشرئح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

المصدر: 3dnews

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