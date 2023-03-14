روسيا تطلق هاتفا عصيا على الاختراق ويعمل في أصعب ظروف الطقس

أعلنت Aquarius الروسية عن هاتفها الذكي الجديد الذي زوّد ببرمجيات يصعب اختراقها وميزات تجعله يعمل بكفاءة عالية في ظروف الطقس القاسية.

ويعمل هاتف Aquarius NS M11 الجديد بنظام Aurora OS الروسي الذي يوفر حماية ممتازة للبيانات.

وحصل على هيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP86، وشاشة IPS بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومحمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، اما أبعاده فأتت (167.3/77/10.2) ملم، ووزنه 240 غ.

وحصل الهاتف على معالج MediaTek Helio P35 ثماني النوى بتردد يصل إلى 2.3 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح MicroSD.

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أما كاميرته الأساسية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وتقنيات تجعله يعمل بكفاءة عالية في درجات حاراة تتراوح ما بين 20 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية فوق الصفر.

المصدر: Aquarius