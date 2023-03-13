روسيا تطور برمجياتها الخاصة للاستغناء عن خدمات Skype وZoom

أعلن مركز " تكنوبوليس" في موسكو أن مؤسسات تابعة له تعمل على على تطوير تقنيات لاتصالات الفيديو بحيث يمكن الاستغناء عن خدمات Skype وZoom وبعض البرامج الأجنبية الأخرى.

وحول الموضوع قال رئيس هيئة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، فلاديسلاف أوفتشينسكي :" بدأ مركز HiTech التقني التابع لتكنوبوليس بتطوير برمجيات جديدة لاتصالات الفيديو للاستغناء عن بعض البرامج الأجنبية المستخدمة في روسيا حاليا".

وأضاف "تم إدراج البرمجيات التي يطورها HiTech في السجل الموحد للبرمجيات الروسية، واستثمار أكثر من 40 مليون روبل في مشروع هذه البرمجيات حتى الآن".

ومن المفترض أن يتمكن الخبراء في HiTech من تطوير برنامج اتصالات جديد ومخدم برمجي يدعى IVA AVES، من شانه أن يحل محل العديد من برامج اتصال الفيديو مثل Skype وCisco وWebex وZoom.

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وقال مدير مركز " تكنوبوليس" الروسي، غينادي ديغتيف إن "البرمجيات الروسية الجديدة ستستخدم بدل البرمجيات الأجنبية لاتصالات الفيديو، والتي تستخدمها العديد من الشركات والمؤسسات الروسية حاليا، كما من المفترض أن تصبح معتمدة من قبل مؤسسات السلطة التنفيذية في البلاد".

المصدر: فيستي