روسيا تجعل مروحيات Ansat الشهيرة أكثر عملية وتخدم لمدة أطول

أعلنت شركة "روستيخ" أن مروحيات Ansat الروسية الشهيرة ستحصل على تعديلات تجعلها أكثر عملية، وتطيل من عمر خدمتها الافتراضي.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "حصل مصنع مرحيات كازان التابع لشركة مروحيات روسيا على موافقة من وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية لتجهيز مروحيات Ansat بمعدات هبوط انزلاقي جديدة، هذه المعدات ستجعل الطائرات عملية أكثر، وستخفض كلفة صيانتها، وستضاعف عدد عمليات الهبوط المسموح به لكل مروحية ليصل إلى 12000 مرة".

وأضاف البيان "تختلف معدات الهبوط الانزلاقي للمروحيات عن أنظمة العجلات التقليدية ببساطة وسهولة تشغيلها، وبأنها لا تحتاج إلى معدات وأجهزة معقدة لصيانتها، كما يمكن تقييم حالتها الفنية عادة عبر المعاينة بالنظر وبمعدات بسيطة، لكن تطويرها يحتاج لاختبارات دقيقة أثناء التطوير".

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وتبعا للبيان فإن الموافقة على استخدام المعدات الجديدة في المروحيات جاءت نتيجة اختبارت دقيقة عليها وعلى هياكل الطائرات، وتم التحقق من آلية عملها في ظروف تحاكي وضعيات الهبوط المختلفة للمروحيات.

وتنتمي Ansat التي تنتج في مصنع قازان الروسي للطائرات إلى فئة المروحيات الخفيفة المتعددة الاستخدامات، ومن أكثر ما يميزها تصميمها الخاص الذي يساعد على تحويلها بسهولة إلى مروحية طبية أو مروحية لنقل البضائع أو الركاب، كما أنها قادرة على العمل في أقسى ظروف الطقس أي في درجات حرارة تتراوح ما بين -45 و+50 درجة مئوية.

وتعمل هذه الطائرات في روسيا في مجالات الإسعاف والنقل وعدة مجالات أخرى، وتم في العام الجاري توقيع اتفاقية لتصدير هذه الطائرات للهند أيضا.

المصدر: سلاح روسيا