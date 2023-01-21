روسيا قد تصدّر مروحيات Ansat الشهيرة للهند

ذكرت وسائل إعلام أن روسيا تعمل مشروع لتصدير مروحيات Ansat المدنية للهند.

وذكرت الخدمة الصحفية لوكالة النقل الجوي الروسية أن "الإدارة العامة للطيران في الهند DGCA تحققت من الشهادات والأوراق المطلوبة لاعتماد مروحيات Ansat الروسية".

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن خبراء من وكالة النقل الجوي الفيدرالي الروسية ومن الإدارة العامة للطيران في الهند DGCA كانوا قد زاروا في وقت سابق مصنع قازان الروسي للطائرات والمروحيات، وتعرّفوا بالتفصيل على عملية إنتاج مروحيات Ansat ".

وفي 27 ديسمبر الماضي كانت وكالة النقل الجوي الروسية قد وقّعت مع "DGCA" اتفاقيات تصدير مروحيات Ansat الروسية للهند، ولاعتماد هذه المروحيات هناك، وتقديم خدمات ما بعد البيع للهند.

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وتنتمي Ansat التي تنتج في مصنع قازان الروسي للطائرات إلى فئة المروحيات الخفيفة المتعددة الاستخدامات، ومن أكثر ما يميزها تصميمها الخاص الذي يساعد في تحويلها بسهولة إلى مروحية طبية أو مروحية لنقل البضائع أو الركاب، كما أنها قادرة على العمل في أقسى ظروف الطقس في درجات حرارة تتراوح ما بين -45 و+50 درجة مئوية.

المصدر: سلاح روسيا